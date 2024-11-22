На одном из КПП на границе с Румынией введено ограничение на пропуск — Finance.ua

На одном из КПП на границе с Румынией введено ограничение на пропуск Сегодня 15:15 — Казна и Политика

На одном из КПП на границе с Румынией ввели ограничение на пропуск транспорта с 22 ноября.

Об этом сообщает Госпогранслужба

«Пункт пропуска „Солотвино — Сигета-Мармацией“ частично приостановит пропуск транспортных средств», — говорится в сообщении.

По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, пропуск транспортных средств будет остановлен с 09:00 до 15:30, с понедельника по пятницу.

«Движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет», — констатируют пограничники.

Ожидается, что приостановка пропуска ввиду ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.