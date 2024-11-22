На одном из КПП на границе с Румынией введено ограничение на пропуск — Finance.ua
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На одном из КПП на границе с Румынией введено ограничение на пропуск

Казна и Политика
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На одном из КПП на границе с Румынией ввели ограничение на пропуск транспорта с 22 ноября.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Пункт пропуска „Солотвино — Сигета-Мармацией“ частично приостановит пропуск транспортных средств», — говорится в сообщении.
По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, пропуск транспортных средств будет остановлен с 09:00 до 15:30, с понедельника по пятницу.
«Движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет», — констатируют пограничники.
Ожидается, что приостановка пропуска ввиду ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.
По материалам:
Finance.ua
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