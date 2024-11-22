Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка

Украина получит 4,8 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (Peace).

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.

Глава правительства подчеркнул, что этот взнос чрезвычайно важен для Украины, поскольку он позволяет финансировать ключевые бюджетные программы в условиях войны.

Он также поблагодарил США и партнеров по развитию за предоставление этой помощи, которая обеспечивает жизненно необходимую поддержку для Украины.

Проект направлен на поддержку ключевых социальных выплат и обеспечение стабильности в управлении страной.

Всемирный банк ввел механизмы для мониторинга предоставления услуг, предотвращения мошенничества и коррупции. Средства перечисляются правительству только после получения подтверждения надлежащего использования средств.

Правительственные программы, поддерживаемые в рамках проекта:

пенсии;

социальная помощь малоимущим;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;

пособие детям с инвалидностью;

гранты для внутренне перемещенных лиц;

выплаты по программе медицинских гарантий для учреждений здравоохранения;

заработная плата работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Страны-доноры проекта Peace в Украине:

Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.

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