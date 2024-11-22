Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка — Finance.ua
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Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка
Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка
Украина получит 4,8 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (Peace).
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.
Глава правительства подчеркнул, что этот взнос чрезвычайно важен для Украины, поскольку он позволяет финансировать ключевые бюджетные программы в условиях войны.
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Он также поблагодарил США и партнеров по развитию за предоставление этой помощи, которая обеспечивает жизненно необходимую поддержку для Украины.
Проект направлен на поддержку ключевых социальных выплат и обеспечение стабильности в управлении страной.
Всемирный банк ввел механизмы для мониторинга предоставления услуг, предотвращения мошенничества и коррупции. Средства перечисляются правительству только после получения подтверждения надлежащего использования средств.

Правительственные программы, поддерживаемые в рамках проекта:

  • пенсии;
  • социальная помощь малоимущим;
  • субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • пособие детям с инвалидностью;
  • гранты для внутренне перемещенных лиц;
  • выплаты по программе медицинских гарантий для учреждений здравоохранения;
  • заработная плата работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Страны-доноры проекта Peace в Украине:

Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.
По материалам:
Діло
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