НБУ предоставил разрешения 10 банкам на повреждение банкнот в 2022 году — Finance.ua

НБУ предоставил разрешения 10 банкам на повреждение банкнот в 2022 году Сегодня 11:44 — Казна и Политика

НБУ предоставил разрешения 10 банкам на повреждение банкнот в 2022 году

В 2022 году Национальный банк разрешил 10 банкам повреждать банкноты при невозможности их вывоза из отделений. В свою очередь, таким правом воспользовались три банка.

Об этом сообщила и. о. директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц, передает пресс-служба НБУ.

«НБУ с конца 2021 года учитывал возможный риск эскалации военного конфликта с рф и принимал превентивные меры, в частности для обеспечения непрерывного функционирования наличного обращения. Так, учитывая возможность проведения боевых действий или их возможную угрозу, Национальный банк рекомендовал банкам в случае невозможности вывезти наличных своих отделений провести ее повреждение, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние. Этому должно предшествовать разрешение регулятора, соответственно банки были предупреждены о процедуре его получения в экстренных случаях», — говорится в сообщении.

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Всего в 2022 году НБУ предоставил разрешения 10 банкам на повреждение банкнот в случае необходимости, в то же время только три из них воспользовались этим правом.

Также, по ее словам, в начале войны возник спрос на бронированные инкассаторские автомобили для обеспечения военных нужд ВСУ.

«В течение четырех месяцев с начала войны банки (практически каждый) и инкассаторские компании передали для нужд военных около 40% от общего количества собственного автотранспорта. При таких условиях Национальный банк смягчил ряд требований к банкам по организации работы, хранению и транспортировке наличных. Это способствовало быстрому перемещению остатков наличных банков из регионов, в которых наблюдалась угроза оккупации, в более безопасные», — отметила Оксана Галиц.

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