Сколько украинцы держат наличной валюты на руках — данные НБУ Сегодня 14:03 — Личные финансы

Сколько украинцы держат наличной валюты на руках — данные НБУ

К концу третьего квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составил 107 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

«По оценкам Нацбанка, в Украине по состоянию на конец ІІІ квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы составляет $107 млрд в эквиваленте», — написал Железняк.

По его словам, это сбережения населения и теневая экономика.

«Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.д.», — пояснил нардеп.

В то же время, в НБУ отмечают, что в этой цифре не учтены некоторые факторы, такие как потенциальная потеря части наличных в результате боевых действий.

Справка Finance.ua:

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