Сколько украинцы держат наличной валюты на руках — данные НБУ — Finance.ua
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Сколько украинцы держат наличной валюты на руках — данные НБУ

Личные финансы
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Сколько украинцы держат наличной валюты на руках — данные НБУ
Сколько украинцы держат наличной валюты на руках — данные НБУ
К концу третьего квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составил 107 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
«По оценкам Нацбанка, в Украине по состоянию на конец ІІІ квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы составляет $107 млрд в эквиваленте», — написал Железняк.

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По его словам, это сбережения населения и теневая экономика.
«Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.д.», — пояснил нардеп.
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В то же время, в НБУ отмечают, что в этой цифре не учтены некоторые факторы, такие как потенциальная потеря части наличных в результате боевых действий.

Справка Finance.ua:

  • в британском банке Barclays собрали ряд советов для тех, кто стремится более эффективно экономить деньги;
  • украинцы переориентировались на новый тип вкладов. Клиенты банков чаще всего выбирают 3-месячный срок для размещения валютных депозитов, поскольку переориентировались на новый тип вкладов — с конвертацией гривны в валюту по льготному курсу.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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