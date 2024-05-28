В НБУ рассказали, что не так с выходом иностранных банков из россии — Finance.ua

В НБУ рассказали, что не так с выходом иностранных банков из россии Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

В НБУ рассказали, что не так с выходом иностранных банков из россии

Национальный банк Украины последовательно занимал позицию, что банки, принадлежащие международным финансовым группам, должны прекратить деятельность в стране-агрессоре.

Об этом в эфире Радио NV заявил Глава НБУ Андрей Пышный.

«российский рынок токсичен, опасен. Кроме того, наполнять его возможностями, дополнительными доходами, которые потом нам с вами падают на голову в виде бомб и ракет — это противоречит и гуманизму, и, соответственно, честному бизнесу, и в целом здравому смыслу», — подчеркнул Пышный.

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Он также отметил, что с выходом банков из россии сложилась неравномерная ситуация.

«Некоторые банки сразу приняли решение и вышли с российского рынка, а некоторые банки до сих пор остаются. И вокруг них, как мы знаем, даже на глобальном уровне происходит довольно жесткая дискуссия, которая в итоге закончилась тем, что Европейский центральный банк высказал четкие требования к банкам, которые до сих пор остаются работать в российской федерации относительно необходимости выхода с этого рынка. И вот здесь любопытная вещь. Мы ждем динамики этого процесса», — отметил Пышный.

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Он также подчеркнул, что параллельно Национальный банк работает над тем, чтобы ввести в своей политике принцип нулевой толерантности ко всему, что связано с государством-агрессором.

«Этим мы сейчас и занимаемся. И, конечно, давление, которое мы будем оказывать и далее для того, чтобы побудить международные финансовые группы принять решение и покинуть этот рынок. Мы постоянно находимся в общении с Европейским центральным банком. У меня постоянно этот вопрос становится предметом обсуждения с руководителями центральных банков Европейского Союза. Кроме того, мы отдельно строим наши взаимоотношения с Государственным департаментом, Европейским центральным банком, Европейской комиссией по усилению санкционного давления», — подчеркнул Пышный.

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«К сожалению, не все от нас зависит. И это объективно. Когда нам, в ответ на наши обращения, отвечают, что мы находимся в поиске наилучшего решения, и этот поиск продолжается уже два года; а в течение этого периода мы читаем отчеты и видим рекордные доходы, запросы на расширение персонала, с нашей стороны есть реакция сразу. Я написал не одно письмо в Вену и напишу еще не одно письмо. Написал не одно письмо во Франкфурт, где штаб-квартира Европейского центрального банка. Если нужно, напишу еще. С нашей стороны давление будет», — подчеркнул Пышный.

«Нужно понимать и то, что те банки, которые работают в Украине, обычно системно важные и вносят достаточно весомый вклад в нашу финансовую стабильность. Поэтому решения должны быть относительно украинских банков, которые функционируют, достаточно выверены — и с точки зрения финансовой стабильности, и с точки зрения необходимости поддержки экономического восстановления. У нас есть видение, как это построить. Давление должны оказывать прежде всего на центры принятия решения, а они сегодня во Франкфурте, Вене, Будапеште», — отметил Пышный.

НВ По материалам:

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