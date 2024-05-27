США предупредили об усилении санкций против банков, работающих в рф — Finance.ua

США предупредили об усилении санкций против банков, работающих в рф Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

США предупредили об усилении санкций против банков, работающих в рф

Европейские банки, которые продолжают работать в рф и помогают военным усилиям кремля, очень рискуют, ведь США рассматривают возможность ужесточить санкции против банков.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

«Мы рассматриваем потенциально ужесточение наших санкций против банков, ведущих бизнес в россии», — заявила Еллен.

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Она отказалась предоставить детали и не назвала банки, против которых могут быть введены новые ограничения.

По словам Йеллен, деятельность европейских финучреждений в россии создает очень большой риск.

Отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский банк UniCredit вышли из россии, Йеллен заявила: «Я считаю, что их регуляторы посоветовали им быть очень осторожными в том, что они там делают».

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Кроме того, президент США Джо Байден предоставил Министерству финансов полномочия отключать банки от финансовой системы США, если будет обнаружено, что они помогают обходить санкции против россии и других организаций из-за войны москвы в Украине.

Йеллен заявила, что российская экономика все больше становится «экономикой войны», что усложняет различие между гражданскими и военными операциями или операциями двойного назначения.

Чиновник Европейского центрального банка Фабио Панетта дал четкие инструкции для итальянских банков, заявив, что финучреждения должны выйти из рф, поскольку пребывание в стране создает «проблему с репутацией».

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Reuters напоминает, что Raiffeisen является крупнейшим западным банком, который ведет бизнес в россии, за ним следует UniCredit. Другой крупный итальянский банк Intesa Sanpaolo пытается избавиться от своего российского бизнеса.

За прошлый год оставшиеся работать в россии западные банки уплатили стране свыше €800 млн налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год. 7 европейских банков с активами в рф, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.

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