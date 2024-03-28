В НБУ рассказали, будут ли приватизированы госбанки — Finance.ua

В НБУ рассказали, будут ли приватизированы госбанки Сегодня 16:02 — Фондовый рынок

В НБУ рассказали, будут ли приватизированы госбанки

Если сравнивать январь прошлого года с показателями этого месяца, то поступления от банковской системы выросли в 49 раз.

Об этом во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«В Украине пять государственных банков: ПриватБанк , Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сэнс Банк и Укргазбанк. Укргазбанк не является классическим государственным банком, у него другой правовой режим регулирования, но по факту более 90% собственности принадлежит государству. И да, его тоже нужно рассматривать, когда мы говорим о государственном банковском секторе», — подчеркнул Пышный.

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Глава НБУ отметил, что сейчас продолжается работа по уменьшению доли государственной собственности.

«Кстати, что касается Сэнса, то мы взяли на себя обязательство начинать процесс поиска консультантов для того, чтобы уменьшить долю государственной собственности и обеспечить соответствующую продажу. Продолжается поиск инвесторов, которые могут заинтересоваться двумя банками: Укргазбанком и Сэнс Банком», — отметил Пышный.

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«Если говорить о том, что 55% - это много, то да, это много, но на самом деле это довольно вынужденная цифра. Так происходит, что в условиях кризиса государство обычно заходит в капитал банков. Так происходило в Германии, Италии, Болгарии, Португалии. Там, где есть потребность, государство заходит, стабилизирует ситуацию, создает соответствующие условия для поиска инвестора. Обязательно принимает во внимание необходимость обеспечить развитие конкурентной среды, чтобы это доминирование государства не искажало ситуацию, и ищет наилучший момент для того, чтобы выйти. И вот здесь на самом деле и есть наша главная задача», — подчеркнул глава НБУ.

По его словам, эти 55% влияния государства должны быть по максимуму использованы для процесса восстановления экономики, для того чтобы банковская система, которая принадлежит государству, работала с максимальной отдачей.

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«По поводу отдачи, я хочу отдать должное коллегам с финансового и страхового рынка. Мне было очень приятно увидеть последние цифры в январе-феврале, когда финансовый страховой сектор — это 20% поступлений в государственный бюджет сборов и платежей. Когда это было, чтобы банковская система была пятой по объемам поступлений в госбюджет? Если сравнивать февраль и если сравнивать январь прошлого года с показателями этого месяца, то поступления от банковской системы выросли в 49 раз. Финансовый и страховой сектор сегодня становятся не только кровеносной системой, не только посредниками, но и соответствующими генераторами достаточно ощутимого объема поступлений», — подчеркнул Пышный.

Глава НБУ также отметил, что Украина находится на пути выполнения требований для вступления в ЕС.

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«Мы сейчас находимся на этапе выполнения всех требований по нашему кандидатству в ЕС. Один из них — ключевой этап, это скрининг, который должен выявить те аспекты, которые требуют доработки. Это тотальный скрининг всей регулирующей и законодательной базы. Национальный банк к этому привлечен, и мы намерены сделать все, чтобы финансовый и страховой сектор выступали и драйвером, и механизмом сближения. И чтобы они, соответственно, внесли свой вклад в банковскую систему, в восстановление украинской экономики и европейскую интеграцию», — подчеркнул Пышный.

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НВ По материалам:

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