Когда Украина приватизирует государственные банки: в Минфине дали ответ — Finance.ua
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Когда Украина приватизирует государственные банки: в Минфине дали ответ

Казна и Политика
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Когда Украина приватизирует государственные банки: в Минфине дали ответ
Когда Украина приватизирует государственные банки: в Минфине дали ответ
В Министерстве финансов сообщили, что в период военного положения стратегии по уменьшению доли государства нецелесообразны и неактуальны, а к вопросу реорганизации государственных банков вернутся в послевоенный период.
Об этом Минфин заявил в комментарии УНИАН.
«Основными направлениями (стратегии на период действия военного положения. — Ред.) предусмотрено, что в период военного положения неактуально и нецелесообразно достижение ожидаемых в мирный период показателей деятельности банков государственного сектора, а также невозможно выполнить ключевые аспекты, приоритеты и показатели деятельности, определенные стратегиями развития каждого из банков государственного сектора», — говорится в сообщении.
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При этом в ведомстве подчеркнули, что не позднее шести месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны министерство совместно с банками государственного сектора должны обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение высшего органа управления банком обновленные основные направления (стратегические принципы) деятельности таких банков и соответственно, обновленные и актуализированные собственные стратегии их развития.
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Напомним, на начало 2023 года государство контролирует более 50% активов банковского сектора Украины, что влияет на конкуренцию на рынке и качество трансмиссионного механизма.
Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора, одобренными Кабинетом Министров в сентябре 2020 года, было определено, что цель государства — до 2025 года уменьшить долю рынка государственных банков до 25%.
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По материалам:
УНІАН
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