Приватизация гособъектов: сколько денег перечислили в госказну — Finance.ua
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Приватизация гособъектов: сколько денег перечислили в госказну

Казна и Политика
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С начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины (ВРУ).

Данные мониторинга средств

Как отмечается, Комитет по экономическому развитию постоянно осуществляет мониторинг за поступлением средств в государственный бюджет от приватизации в рамках парламентского контроля.
По закону «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», для Фонда госимущества Украины (ФГИУ) плановый показатель поступлений средств от приватизации имущества установили на уровне 6 млрд гривен.
«За период с 01 января 2023 года по 28 февраля 2023 года от приватизации государственного имущества в Государственный бюджет Украины перечислено 667 625,4 тыс. грн», — говорится в сообщении.
В январе-феврале Фонд обеспечил также поступление в госбюджет 124 млн грн от арендной платы за пользование государственным имуществом, что составляет 17,08% от годового задания.
Еще в начале года перечислили 507,7 тыс. грн средств регистрационного и гарантийного взносов, определенных законом «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Результаты приватизации

Ранее глава Налогового комитета Даниил Гетманцев сообщал, что с начала года распродажа государственного имущества принесла бюджету первый миллиард гривен.
Наибольшие поступления в текущем году были от продажи:
  • Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;
  • гостиницы «Власта» во Львове — 115 млн грн;
  • Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;
  • Октябрьского спиртзавода — 85 млн грн.
Также сообщалось, что на днях в Украине был продан очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое. Речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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