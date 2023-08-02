В НБУ ответили, когда откажутся от фиксированного курса — Finance.ua

В НБУ ответили, когда откажутся от фиксированного курса Сегодня 12:03 — Валюта

В НБУ ответили, когда откажутся от фиксированного курса

Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие условия.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в ходе дискуссии «Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция?», организованной Центром экономической стратегии.

«В соответствии с недавно опубликованной стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию, мы будем работать над созданием соответствующих предпосылок для того, чтобы перейти от фиксированного обменного курса к большей гибкости, и мы намерены это сделать, как только нам разрешат соответствующие условия», — сказал он.

Читайте также Что будет с курсом гривны до конца года — Новак

В то же время, по словам Николайчука, даже при новом режиме, особенно на первых стадиях, для НБУ очень важно будет обеспечивать курсовую стабильность как предпосылку в том числе для продолжения снижения инфляции.

Кроме этого, он добавил, что Нацбанк планирует и дальше оставлять учетную ставку на высоком уровне.

Читайте также Прогноз валютного курса на начало августа: что будет с долларом и евро

«Мы в своей стратегии четко обозначили необходимость поддержки высоких процентных ставок для того, чтобы проводить валютную либерализацию и обеспечить переход к более гибкому обменному курсу без потери этой курсовой стабильности. Ставка не будет неизменной, мы будем ее снижать в соответствии с динамикой инфляционных, курсовых ожиданий, чтобы обеспечивать продолжение достаточно высокой привлекательности гривневых активов», — отметил он.

Справка Finance.ua:

наличная гривна ослабела на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным, считают аналитики ICU;

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.