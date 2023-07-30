Что будет с курсом гривны до конца года — Новак Сегодня 16:00 — Валюта

Что будет с курсом гривны до конца года — Новак

Несмотря на военное положение и экономические потери, постигшие Украину из-за полномасштабного вторжения, почти год НБУ держит курс гривны примерно на одном уровне. Почему это происходит и чего нам ждать в ближайшее время.

Об этом рассказал экономист Андрей Новак.

В прошлом году, по официальным данным, ВВП Украины снизился на треть. Но, несмотря на это, стабильный курс гривны наблюдается уже почти год.

«Пока Национальный банк Украины, как и правительство, правильно используют очень масштабную внешнюю финансовую помощь, которую Украина получает от наших партнеров. Получаем мы помощь по принципу „сколько нужно — столько Украина будет получать“. Это касается не только оружия, а прежде всего как раз финансов и финансовой помощи», — говорит Андрей Новак.

Украина получает помощь по двум направлениям, рассказывает экономист. Первое — это покрытие дефицита бюджета и пополнение золотовалютных резервов НБУ. Именно благодаря этой внешней помощи у нас сейчас рекордные за все годы независимости золотовалютные резервы НБУ, достигающие почти 40 млрд долларов, такой суммы в резерве Украины никогда не было.

Поэтому сейчас у Национального банка Украины есть все возможности для того, чтобы дальше обеспечивать и поддерживать стабильный курс гривны. Потому что девальвация денежной единицы — это начало цепной реакции, повышение инфляции, повышение цен на товары и услуги", — отмечает Новак.

Сейчас важно держать стабильный курс гривны, и Нацбанк придерживается такой политики. Если она не изменится, то никаких рисков и особых изменений курса гривны не будет как до конца лета, так и до конца этого года в целом. «Колебания небольшие всегда есть и будут. Потому что это денежный рынок. Каждый торговый день происходят какие-то колебания. Но они незначительны», — добавляет экономист.

УНН По материалам:

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