Прогноз валютного курса на начало августа: что будет с долларом и евро — Finance.ua

Прогноз валютного курса на начало августа: что будет с долларом и евро Сегодня 17:00 — Валюта

В конце июля и начале августа ситуация на наличном валютном рынке в корне не изменится, однако рынок уже находится в предвкушении осенних изменений.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, на следующей неделе коридор допустимых колебаний будет в пределах 37−38 грн/долл. и 41−42,5 грн/евро, текущие (ежедневные) колебания будут незначительными — в пределах 0,1−0,3 грн, а экономически обоснованный спред (разница между курсом покупки и продажи) будет на уровне 0,15−0,25 грн.

«Конечно, в обменных пунктах спред может быть другим — до 1 грн и даже больше. Однако замечу, что оснований для такой „ширины“ нет (обменные пункты банально „играются“ настроениями граждан, а также таким образом пытаются „застраховать“ собственные» риски от каких-либо непредвиденных обстоятельств)", — сказал эксперт.

Еще, по его словам, стоит внимания то, что наличный курс доллара , как и в течение всего июля, будет тяготеть к нижней отметке коридора, а курс евро будет зависеть от международного курса пары доллар/евро. Пока можно предположить, что курс евро будет тянуться до верхней границы коридора — до 41−42 грн.

Лесовой отметил, что общая ситуация на валютном рынке в августе будет несколько похожа на первую неделю месяца — отсутствуют основания для каких-либо резких изменений трендов.

По его словам, уже в сентябре на рынке могут произойти основательные изменения: будет продолжаться процесс постепенного «объединения» официального и розничного курсов валют, а на фоне снижения учетной ставки, коммерческие банки будут постепенно снижать ставки как по гривневым депозитам, так и по кредитам. Ожидается, что к концу года учетная ставка снизится до 20%, что может потенциально дать снижение ставок по гривневым депозитам и кредитам на 3−4 п.п.

«Можно сказать, что в августе ситуация на валютном рынке обещает быть стабильной, а любые изменения вряд ли будут системными или долгосрочными. Поэтому мы склонны считать, что курсовой коридор будет „устойчивым“: 37−38 грн/долл. и 41−42,5 грн/евро», — резюмировал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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