В НБУ не поступало от «Укрпочты» документов на получение банковской лицензии — Рожкова Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

В НБУ не поступало от «Укрпочты» документов на получение банковской лицензии — Рожкова

Национальный банк не получал от «Укрпочты» документы на получение банковской лицензии.

Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью «Интерфакс-Украина»

«Если говорить об „Укрпочте“, то приобретение ею существенной доли в банке требует согласования НБУ. Соответствующего пакета документов и бизнес-плана от „Укрпочты“ мы пока не получали. Также ждем принятия парламентом закона о банке финансовой инклюзии. В декабре законопроект был отправлен на доработку. С 2015 года Игорь Смилянский (гендиректор „Укрпочты“) заявляет, что хочет работать на удаленных территориях, где банки закрывают нерентабельные отделения. По его словам, „Укрпочта“ туда ездит, доставляет пенсии и почту, так что знает, как там работать. Она и сейчас теоретически может открывать счета, если получит платежную лицензию», — сказала она.

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Вместе с тем Рожкова добавила, что была заинтересованность Идея Банком и потенциальный интерес к Сенс Банку среди уже представленных в Украине международных банковских групп для усиления своих позиций неорганическим ростом.

О существенном внешнем интересе как к инвестиции в развитие говорить рано, но он точно появится, по мнению Рожковой.

Напомним, правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития общин и территорий с последующей передачей Укрпочте.

АО «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа.

CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал , что запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.

Українські Новини По материалам:

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