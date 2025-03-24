В НБУ не поступало от «Укрпочты» документов на получение банковской лицензии — Рожкова — Finance.ua
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В НБУ не поступало от «Укрпочты» документов на получение банковской лицензии — Рожкова

Фондовый рынок
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В НБУ не поступало от «Укрпочты» документов на получение банковской лицензии — Рожкова
В НБУ не поступало от «Укрпочты» документов на получение банковской лицензии — Рожкова
Национальный банк не получал от «Укрпочты» документы на получение банковской лицензии.
Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью «Интерфакс-Украина».
«Если говорить об „Укрпочте“, то приобретение ею существенной доли в банке требует согласования НБУ. Соответствующего пакета документов и бизнес-плана от „Укрпочты“ мы пока не получали. Также ждем принятия парламентом закона о банке финансовой инклюзии. В декабре законопроект был отправлен на доработку. С 2015 года Игорь Смилянский (гендиректор „Укрпочты“) заявляет, что хочет работать на удаленных территориях, где банки закрывают нерентабельные отделения. По его словам, „Укрпочта“ туда ездит, доставляет пенсии и почту, так что знает, как там работать. Она и сейчас теоретически может открывать счета, если получит платежную лицензию», — сказала она.

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Вместе с тем Рожкова добавила, что была заинтересованность Идея Банком и потенциальный интерес к Сенс Банку среди уже представленных в Украине международных банковских групп для усиления своих позиций неорганическим ростом.
О существенном внешнем интересе как к инвестиции в развитие говорить рано, но он точно появится, по мнению Рожковой.
Напомним, правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития общин и территорий с последующей передачей Укрпочте.
АО «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа.
CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, что запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.
По материалам:
Українські Новини
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