В налоговой объяснили нюансы прекращения деятельности самозанятого лица — Finance.ua

В налоговой объяснили нюансы прекращения деятельности самозанятого лица Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В налоговой объяснили нюансы прекращения деятельности самозанятого лица

Физическое лицо, осуществлявшее независимую профессиональную деятельность (например, адвокат, нотариус, арбитражный управляющий, исполнитель, бухгалтер и т. д. ), при прекращении деятельности должно пройти процедуру снятия с учета в контролирующем органе.

Об этом пишет Налоговая служба в Тернопольской области.

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Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины (в частности, пунктом 65.10 статьи 65 и статьей 67), Законом Украины «О едином социальном взносе», а также соответствующими порядками учета налогоплательщиков и страхователей.

Чтобы быть официально снятым с учета, лицо должно подать заявление в налоговую службу по месту налогового учета по форме № 8-ОПП. К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие прекращение деятельности или изменение ее формы. Это могут быть выписки или записи из соответствующего реестра (например, Единого реестра адвокатов), а также документы, свидетельствующие об аннулировании лицензии, отмене разрешения или сертификата, дававшего право на осуществление этой деятельности.

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Однако подача документов еще не означает автоматического освобождения от всех обязательств.

Прекращение регистрации деятельности не отменяет обязанности физического лица выполнить все налоговые обязательства, возникшие при осуществлении такой деятельности. Это означает, что даже после прекращения независимой профессиональной деятельности лицо должно уплатить все налоги, возникшие до даты прекращения, а также подать соответствующие отчеты. Эта норма закреплена в подпункте 65.10.4 пункта 65.10 статьи 65 Налогового кодекса.

Если лицо, прекращающее деятельность, является плательщиком единого взноса (ЕСВ), оно также должно подать в налоговую заявление по форме № 7-ЕСВ в течение десяти календарных дней с даты принятия решения о прекращении. Но в случае, если ранее уже было подано заявление по форме № 8-ОПП и в него добавлены документы, подтверждающие прекращение деятельности, повторно подавать заявление по форме № 7-ЕСВ не требуется. В таком случае датой его подачи будет считаться дата подачи формы № 8-ОПП.

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После получения документов контролирующий орган производит проверку правильности начисления и уплаты единого социального взноса. После проведения всех расчетов плательщика с бюджетом его официально снимают с учета и вносят соответствующую запись в реестр страхователей. Об этом лицу посылается сообщение по форме № 10-ЕСВ. Датой снятия с учета считается дата внесения этой записи в реестр.

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