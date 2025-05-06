ГНС приглашает бизнес присоединяться к тестированию SAF-T UA — Finance.ua

ГНС приглашает бизнес присоединяться к тестированию SAF-T UA Сегодня 09:14 — Казна и Политика

ГНС приглашает бизнес присоединяться к тестированию SAF-T UA

Государственная налоговая служба приглашает представителей бизнес-сообщества и разработчиков программного обеспечения приобщиться к тестированию функционала системы электронного аудита (э-аудит).

Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Участие в тестировании предоставляет возможность:

протестировать функционал системы, что позволит заранее адаптировать внутренние процессы к требованиям будущего налогового контроля;

влиять на усовершенствование механизмов проверок, предоставляя обратную связь по работе системы;

повысить уровень подготовленности к цифровому формату налогового администрирования, что уменьшает риски и способствует прозрачному взаимодействию с органами ГНС.

Присоединиться к тестированию можно в электронном кабинете.

— подробное описание формата SAF-T UA;

— описание элементов SAF-T UA и XSD (определение схемы XML) для SAF-T UA,

— техническая документация (включая XML-схемы -XSD);

— пример заполнения файла;

— релизы изменений и другая полезная информация для налогоплательщиков и разработчиков программного обеспечения;

— ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие у налогоплательщиков при формировании и подаче SAF-T UA.

Справка Finance.ua:

SAF-T UA (Standard Audit File for Tax) — это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий экспортируемые из исходной системы учета данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также информацию об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии предприятия за определенный период,

внедрение электронного аудита (э-аудит) является одним из ключевых направлений реализации национальной стратегии доходов до 2030 года.

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