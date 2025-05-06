ГНС приглашает бизнес присоединяться к тестированию SAF-T UA — Finance.ua

ГНС приглашает бизнес присоединяться к тестированию SAF-T UA
Государственная налоговая служба приглашает представителей бизнес-сообщества и разработчиков программного обеспечения приобщиться к тестированию функционала системы электронного аудита (э-аудит).
Об этом говорится в сообщении ГНС.
Участие в тестировании предоставляет возможность:
- протестировать функционал системы, что позволит заранее адаптировать внутренние процессы к требованиям будущего налогового контроля;
- влиять на усовершенствование механизмов проверок, предоставляя обратную связь по работе системы;
- повысить уровень подготовленности к цифровому формату налогового администрирования, что уменьшает риски и способствует прозрачному взаимодействию с органами ГНС.
Присоединиться к тестированию можно в электронном кабинете.
На вебпортале ГНС в баннере «SAF-T UA» размещено:
— подробное описание формата SAF-T UA;
— описание элементов SAF-T UA и XSD (определение схемы XML) для SAF-T UA,
— техническая документация (включая XML-схемы -XSD);
— пример заполнения файла;
— релизы изменений и другая полезная информация для налогоплательщиков и разработчиков программного обеспечения;
— ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие у налогоплательщиков при формировании и подаче SAF-T UA.
Справка Finance.ua:
- SAF-T UA (Standard Audit File for Tax) — это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий экспортируемые из исходной системы учета данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также информацию об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии предприятия за определенный период,
- внедрение электронного аудита (э-аудит) является одним из ключевых направлений реализации национальной стратегии доходов до 2030 года.
Поделиться новостью