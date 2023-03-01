В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона — Finance.ua

В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона Сегодня 12:03 — Казна и Политика

В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона

Несмотря на то, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, завершить его хотелось бы как можно раньше с целью экономии этого ресурса.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

«Есть надежды, что сможем сделать (завершение сезона. — Ред.) в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но должны осознавать, что нужно экономить», — сказал он.

Чернышев отметил как положительный пример ответственное начало этого отопительного сезона в конце октября-начале ноября 2022 года.

Отвечая на вопрос о цене природного газа для населения после 1 апреля, глава «Нафтогаза» подчеркнул, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона «независимо от его юридического или фактического завершения».

Он также сообщил, что частные потребители в вопросе оплаты ведут себя «патриотически и дисциплинированно», хотя уровень оплаты несколько упал. По словам Чернышева, он составляет около 80% «в стабильных регионах».

Справка Finance.ua:

по сравнению с предыдущими месяцами свои ценники на газ для населения газоснабжающие компании не изменили. Поэтому в первый месяц весны стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей будет так же колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Годовые тарифные планы до сих пор предлагают 9 поставщиков;

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