В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона

Казна и Политика
115
В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона
В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона
Несмотря на то, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, завершить его хотелось бы как можно раньше с целью экономии этого ресурса.
Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона.
«Есть надежды, что сможем сделать (завершение сезона. — Ред.) в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но должны осознавать, что нужно экономить», — сказал он.
Читайте также
Чернышев отметил как положительный пример ответственное начало этого отопительного сезона в конце октября-начале ноября 2022 года.
Отвечая на вопрос о цене природного газа для населения после 1 апреля, глава «Нафтогаза» подчеркнул, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона «независимо от его юридического или фактического завершения».
Место для вашей рекламы
Он также сообщил, что частные потребители в вопросе оплаты ведут себя «патриотически и дисциплинированно», хотя уровень оплаты несколько упал. По словам Чернышева, он составляет около 80% «в стабильных регионах».

Справка Finance.ua:

  • по сравнению с предыдущими месяцами свои ценники на газ для населения газоснабжающие компании не изменили. Поэтому в первый месяц весны стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей будет так же колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Годовые тарифные планы до сих пор предлагают 9 поставщиков;
  • украинцы смогут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, даже если продали жилье, а затем приобрели новое;
  • дома со счетчиками тепла оплачивают фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.