Что будет с субсидией, если для отопления используется электричество, тепло и газ — Finance.ua

Что будет с субсидией, если для отопления используется электричество, тепло и газ Сегодня 12:03 — Личные финансы

Что будет с субсидией, если для отопления используется электричество, тепло и газ

Нынешней зимой правительство изменило порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и пересмотрело нормативы для услуг по поставке тепловой энергии для населения, использующего централизованное или автономное отопление. Это в свою очередь повлияло и на размеры субсидий для уязвимых слоев населения.

Однако иногда бывает так, что для отопления жилого помещения одновременно используется тепловая энергия и/или природный газ и/или электрическая энергия.

только на одну коммунальную услугу по выбору человека. В таких случаях, разъясняют в Пенсионном фонде, социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения при расчете жилищной субсидии применяютсяпо выбору человека.

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Но есть и исключения

Исключение могут быть случаи, когда в многоквартирных жилых домах потребителям, установившим автономные системы отопления, начисляется плата за услугу по поставкам тепловой энергии (для отопления мест общего пользования, на функционирование внутридомовых систем отопления здания и т.п.). В этом случае субсидия назначается на обе услуги.

Справка Finance.ua:

субсидия назначается, если доходы жителей домохозяйства не позволяют самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Вычисляют его в расчете на одного человека. Подробнее, как это делают — рассказали по ссылке.



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