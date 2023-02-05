Выплату субсидии можно перевести из почты на банк — как это сделать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплату субсидии можно перевести из почты на банк — как это сделать

Личные финансы
252
Выплату субсидии можно перевести из почты на банк — как это сделать
Выплату субсидии можно перевести из почты на банк — как это сделать
Способ получения субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг можно изменить.
Как перевести пособие из Укрпочты на банк онлайн, рассказали в ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Итак, перевести выплату можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ.
Для этого нужно:
1. Войти в личный кабинет на сайте с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В левом боковом меню выбрать «Коммуникации с ПФУ».
3. Нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу.
4. Выбрать «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы».
5. Заполнить необходимые поля формы заявления и скачать сканированные копии необходимых документов.
6. Сформировать заявление, заверить его КЭП и отправить в ПФУ.
Напомним, некоторые граждане могут претендовать на выплаты на площадь жилья сверх нормы. Чтобы воспользоваться правом назначения субсидии на площадь жилья, превышающую нормы, нужно в декларации указать свою принадлежность к одной из определенных льготных категорий.

Справка Finance.ua:

  • при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что сверх нормы, оплачивает сам получатель;
  • с 1 декабря заявления на назначение субсидии украинцы могут подавать в Пенсионный фонд, причем не только лично в сервисные центры, но и посредством веб-портала электронных услуг ПФУ;
  • в Украине во время отопительного сезона получают наличные деньги на оплату коммунальных услуг. Монетизированные субсидии назначаются по заявлению, а в некоторых случаях автоматически продолжаются. Проверить, назначили ли выплату, можно онлайн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.