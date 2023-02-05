Выплату субсидии можно перевести из почты на банк — как это сделать Сегодня 10:11 — Личные финансы

Выплату субсидии можно перевести из почты на банк — как это сделать

Способ получения субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг можно изменить.

Как перевести пособие из Укрпочты на банк онлайн, рассказали в ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Итак, перевести выплату можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Для этого нужно:

1. Войти в личный кабинет на сайте с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. В левом боковом меню выбрать «Коммуникации с ПФУ».

3. Нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу.

4. Выбрать «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы».

5. Заполнить необходимые поля формы заявления и скачать сканированные копии необходимых документов.

6. Сформировать заявление, заверить его КЭП и отправить в ПФУ.

Напомним, некоторые граждане могут претендовать на выплаты на площадь жилья сверх нормы. Чтобы воспользоваться правом назначения субсидии на площадь жилья, превышающую нормы, нужно в декларации указать свою принадлежность к одной из определенных льготных категорий.

Справка Finance.ua:

при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что сверх нормы, оплачивает сам получатель;

с 1 декабря заявления на назначение субсидии украинцы могут подавать в Пенсионный фонд, причем не только лично в сервисные центры, но и посредством веб-портала электронных услуг ПФУ;

в Украине во время отопительного сезона получают наличные деньги на оплату коммунальных услуг. Монетизированные субсидии назначаются по заявлению, а в некоторых случаях автоматически продолжаются. Проверить, назначили ли выплату, можно онлайн.

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