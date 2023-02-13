Українцям пояснили, чи призначать пільги, якщо купили нове житло — Finance.ua

Українцям пояснили, чи призначать пільги, якщо купили нове житло Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Українцям пояснили, чи призначать пільги, якщо купили нове житло

Українці зможуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, навіть якщо продали житло, а потім придбали нове.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Зазначається, що доходи від такого продажу не враховуються в сукупному доході.

«Але за умови, що таке житло — єдине житлове приміщення у власності особи, і це підтверджується документами», — підкреслили у Пенсійному фонді.

Якщо описана вище вимога буде підтверджена документально, то на призначення субсидії, як правило, доведеться зачекати ще шість місяців.

Зазначимо, що громадяни України отримують субсидію на оплату:

житлових послуг — послуг з управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг — послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, зокрема за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком та витрат на комунальні послуги в такому будинку (абонентська плата з постачання теплової енергії, гарячого водопостачання, централізованого постачання холодної води);

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Чи отримає субсидію громадянин, який успадкував квартиру чи будинок

Раніше у міській раді міста Суми пояснювали , що житлову субсидію не надають, якщо будь-хто зі складу домогосподарства чи членів їх сім’ї володіють більше ніж одним житловим приміщенням.

Але впродовж 2021 році у законодавстві відбулися певні зміни, тож відтоді під час призначення допомоги від держави не враховуються житлові приміщення:

які перебувають у спільній частковій чи спільній власності;

які перебувають у сільській місцевості;

отримані у спадок, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду.

Отже, успадкування квартири або приватного будинку не впливає на подальше отримання житлової субсидії.

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