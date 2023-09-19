В Нацбанке рассказали о состоянии валютного рынка — отчет НБУ
В 2023 году комфортный уровень международных резервов вместе с мерами Национального банка по повышению привлекательности гривневых активов и предотвращению непродуктивного оттока капитала стабилизировали курсовые ожидания.
Курс гривны на наличном рынке укрепился с начала этого года и приблизился к безналичному. Существенный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Важным элементом сохранения непрерывного предоставления банковских услуг с начала войны является работа платежных систем, а для розничных клиентов — карточных платежных систем.
К ним относится и Национальная платежная система «Украинское платежное пространство» (далее — НПС «Простир»). Это карточная платежная система, созданная и развиваемая Национальным банком на базе открытых международных стандартов.
НПС «Простир» имеет настроенную инфраструктуру в Украине (100% торговых терминалов, 94% банкоматов) и технологии, сопоставимые с картами международных платежных систем.
К тому же НПС «Простир» предлагает доступную стоимость подключения к системе и низкие комиссии. В целом система способна обеспечить полноценное обслуживание внутригосударственных операций посредством платежных карт с меньшей стоимостью. Поэтому Национальный банк планирует развитие НПС «Простир» как элемента национальной безопасности Украины. Свои намерения Национальный банк довел до членов Совета.
Напомним, финансовые аналитики ожидают доллар дешевле 40 гривен. По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,99 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,26 грн/доллар.
Население в августе ожидало курс 39,52 грн/доллар (в июле — 39,75 грн/доллар). Кроме того, банкиры в июле прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины с 16 сентября 2023 смягчил ряд валютных ограничений. Об этом сообщается на сайте НБУ.
- По оценкам экспертов, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,1 грн за доллар. Однако сейчас много факторов, на которые нельзя влиять и спрогнозировать, как четко все будет развиваться на валютном рынке.
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