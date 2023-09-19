В Нацбанке рассказали о состоянии валютного рынка — отчет НБУ Сегодня 13:00 — Валюта

В 2023 году комфортный уровень международных резервов вместе с мерами Национального банка по повышению привлекательности гривневых активов и предотвращению непродуктивного оттока капитала стабилизировали курсовые ожидания.

Курс гривны на наличном рынке укрепился с начала этого года и приблизился к безналичному. Существенный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Важным элементом сохранения непрерывного предоставления банковских услуг с начала войны является работа платежных систем, а для розничных клиентов — карточных платежных систем.

К ним относится и Национальная платежная система «Украинское платежное пространство» (далее — НПС «Простир»). Это карточная платежная система, созданная и развиваемая Национальным банком на базе открытых международных стандартов.

НПС «Простир» имеет настроенную инфраструктуру в Украине (100% торговых терминалов, 94% банкоматов) и технологии, сопоставимые с картами международных платежных систем.

К тому же НПС «Простир» предлагает доступную стоимость подключения к системе и низкие комиссии. В целом система способна обеспечить полноценное обслуживание внутригосударственных операций посредством платежных карт с меньшей стоимостью. Поэтому Национальный банк планирует развитие НПС «Простир» как элемента национальной безопасности Украины. Свои намерения Национальный банк довел до членов Совета.

40,26 грн/доллар. Напомним, финансовые аналитики ожидают доллар дешевле 40 гривен. По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,99 грн/доллар. В июле они ожидали курс

Население в августе ожидало курс 39,52 грн/доллар (в июле — 39,75 грн/доллар). Кроме того, банкиры в июле прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины с 16 сентября 2023 смягчил ряд валютных ограничений. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По оценкам экспертов, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,1 грн за доллар. Однако сейчас много факторов, на которые нельзя влиять и спрогнозировать, как четко все будет развиваться на валютном рынке.

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