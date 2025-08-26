В Нацбанке прокомментировали, что происходит с зарплатами в Украине — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали, что происходит с зарплатами в Украине Сегодня 11:10 — Личные финансы

В Нацбанке прокомментировали, что происходит с зарплатами в Украине

В последние месяцы зарплаты украинцев растут не так быстро, как в прошлом году, поскольку ситуация на рынке труда несколько улучшилась.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что рынок труда в Украине остается сложным из-за последствий полномасштабной войны. Часть граждан мобилизованы в армию, еще значительное количество украинцев уехали за границу. По данным ООН, в июле за пределами страны находились около 5,6 млн человек. Это существенно усложняет бизнесу поиск работников.

Предприятия по-прежнему называют недостаток квалифицированных кадров одной из самых больших проблем. Нехватка работников мешает увеличивать производство и одновременно заставляет бизнес повышать зарплаты, что ведет к росту затрат.

В то же время, в последние месяцы ситуация на рынке труда несколько улучшилась:

Люди все активнее ищут работу. Бизнес немного пересмотрел свои подходы и стал активнее привлекать к работе ветеранов, пожилых людей, студентов и т. д.

«В итоге зарплаты стали расти не так быстро, как в прошлом году», — объяснили в Нацбанке.

Регулятор прогнозирует, что нехватка кадров будет сохраняться еще длительное время. Так что бизнес будет оживленно конкурировать за квалифицированных работников, а зарплаты продолжат расти.

В случае быстрого возвращения Украины в мирную жизнь восстановление тоже потребует рабочих рук, поэтому работники также будут очень цениться.

Напомним, главная экономистка Dragon Capital и участница Наблюдательного совета ЦЭС Елена Билан ранее заявляла , что главный фактор, который оказывает давление на цены и не дает инфляции существенно снизиться — это дефицит кадров, он разгоняет зарплаты. «На рынке труда уже с 2023 года ощущается существенный дефицит кадров, особенно квалифицированных, что подталкивает зарплату вверх. И поскольку мобилизация продолжается, этот дефицит кадров остается существенным и зарплаты продолжают расти», — отметила Билан.

В настоящее время в Польше проживает около 1 миллиона украинских беженцев. Даже при прекращении огня значительная часть из них, вероятно, не вернутся в Украину, ведь украинцы интегрировались в польский рынок труда.

Рынок труда в Украине остается нестабильным. В ряде сфер фактически отсутствует спрос на специалистов — в частности, речь идет о профессиях, связанных с культурой, туризмом и морским делом. В то же время работодатели продолжают активно искать работников рабочих специальностей и медиков. Самый высокий спрос на водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей.

