В Нацбанке прокомментировали, что происходит с зарплатами в Украине — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали, что происходит с зарплатами в Украине

В последние месяцы зарплаты украинцев растут не так быстро, как в прошлом году, поскольку ситуация на рынке труда несколько улучшилась.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Отмечается, что рынок труда в Украине остается сложным из-за последствий полномасштабной войны. Часть граждан мобилизованы в армию, еще значительное количество украинцев уехали за границу. По данным ООН, в июле за пределами страны находились около 5,6 млн человек. Это существенно усложняет бизнесу поиск работников.
Предприятия по-прежнему называют недостаток квалифицированных кадров одной из самых больших проблем. Нехватка работников мешает увеличивать производство и одновременно заставляет бизнес повышать зарплаты, что ведет к росту затрат.
В то же время, в последние месяцы ситуация на рынке труда несколько улучшилась:
  1. Люди все активнее ищут работу.
  2. Бизнес немного пересмотрел свои подходы и стал активнее привлекать к работе ветеранов, пожилых людей, студентов и т. д.
«В итоге зарплаты стали расти не так быстро, как в прошлом году», — объяснили в Нацбанке.
Регулятор прогнозирует, что нехватка кадров будет сохраняться еще длительное время. Так что бизнес будет оживленно конкурировать за квалифицированных работников, а зарплаты продолжат расти.
В случае быстрого возвращения Украины в мирную жизнь восстановление тоже потребует рабочих рук, поэтому работники также будут очень цениться.
Напомним, главная экономистка Dragon Capital и участница Наблюдательного совета ЦЭС Елена Билан ранее заявляла, что главный фактор, который оказывает давление на цены и не дает инфляции существенно снизиться — это дефицит кадров, он разгоняет зарплаты. «На рынке труда уже с 2023 года ощущается существенный дефицит кадров, особенно квалифицированных, что подталкивает зарплату вверх. И поскольку мобилизация продолжается, этот дефицит кадров остается существенным и зарплаты продолжают расти», — отметила Билан.
В настоящее время в Польше проживает около 1 миллиона украинских беженцев. Даже при прекращении огня значительная часть из них, вероятно, не вернутся в Украину, ведь украинцы интегрировались в польский рынок труда.
Рынок труда в Украине остается нестабильным. В ряде сфер фактически отсутствует спрос на специалистов — в частности, речь идет о профессиях, связанных с культурой, туризмом и морским делом. В то же время работодатели продолжают активно искать работников рабочих специальностей и медиков. Самый высокий спрос на водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей.
Деньги
Payment systems