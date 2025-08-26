Какие в monobank есть дополнительные сервисы для ФЛП — Finance.ua

Какие в monobank есть дополнительные сервисы для ФЛП Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

бесплатно. monobank всегда выступает за простоту и удобство. Поэтому его разработчики решили не заморачиваться с сочинением различных тарифных планов для ФЛП, а сделали один для всех, в котором почти все —

Безналичное пополнение счета ФЛП — без комиссии. Относительно пополнения наличными, monobank сотрудничает с сетью партнеров, через которые есть возможность вносить наличные без комиссии:

абанк;

Укргазбанк;

Аккордбанк;

Универсал Банк;

Укрпочта.

Также есть возможность круглосуточного пополнения наличными без комиссии через сети ПТКС Сiti24, Easypay и Укргазбанка

В monobank отсутствует комиссия по переводам на другие банки. Снятие наличных — со стандартной комиссией 0,9% для всех ФЛП.

Дополнительные сервисы для ФЛП:

интернет-эквайринг;

организация услуги «Покупка по частям»;

сервис для сбора донатов Base;

сервис для владельцев кафе и ресторанов expirenza by mono;

веб-кабинет для бухгалтера.

Напомним, monobank начал устанавливать собственные платежные терминалы. Их уже около 1200 по Украине. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По его словам, терминалы уже появляются в украинских городах. Пока их установлено около 1200. «Но мы только начали», — подчеркнул Гороховский.

В мае monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП. С того момента пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и ​​подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.

