Какие в monobank есть дополнительные сервисы для ФЛП — Finance.ua

Какие в monobank есть дополнительные сервисы для ФЛП
monobank всегда выступает за простоту и удобство. Поэтому его разработчики решили не заморачиваться с сочинением различных тарифных планов для ФЛП, а сделали один для всех, в котором почти все — бесплатно.
Безналичное пополнение счета ФЛП — без комиссии. Относительно пополнения наличными, monobank сотрудничает с сетью партнеров, через которые есть возможность вносить наличные без комиссии:
- абанк;
- Укргазбанк;
- Аккордбанк;
- Универсал Банк;
- Укрпочта.
Также есть возможность круглосуточного пополнения наличными без комиссии через сети ПТКС Сiti24, Easypay и Укргазбанка.
В monobank отсутствует комиссия по переводам на другие банки. Снятие наличных — со стандартной комиссией 0,9% для всех ФЛП.
Дополнительные сервисы для ФЛП:
- интернет-эквайринг;
- организация услуги «Покупка по частям»;
- сервис для сбора донатов Base;
- сервис для владельцев кафе и ресторанов expirenza by mono;
- веб-кабинет для бухгалтера.
Топ-5 банков для ФЛП: обзор выгодных предложений
Напомним, monobank начал устанавливать собственные платежные терминалы. Их уже около 1200 по Украине. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По его словам, терминалы уже появляются в украинских городах. Пока их установлено около 1200. «Но мы только начали», — подчеркнул Гороховский.
В мае monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП. С того момента пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.
