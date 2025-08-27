Audi представляет новый купе-внедорожник Q3 Sportback — Finance.ua
Audi расширяет семейство купе-внедорожников новым Q3 Sportback. Модель поступила на европейский рынок после недавнего дебюта третьего поколения Q3, дополнив линейку Sportback, в которую уже входят Q4 E-Tron, Q5, Q6 E-Tron и Q8 E-Tron.
Q3 Sportback во многом повторяет дизайн обычного Q3, однако его линия крыши и остекление переделаны, что привело к изменению заднего стекла. Для более спортивного вида разработчики опустили рельсы крыши, а задний бампер с искусственными впускными устройствами и широким диффузором, а также полноширинные фонари OLED заимствованы у обычной версии. Купе-внедорожник оказался на 29 мм короче стандартного Q3, сохранив при этом современный и динамичный вид.
Салон Q3 Sportback полностью повторяет интерьер Q3. Изменения коснулись преимущественно задней части: из-за пониженной линии крыши уменьшилось пространство для пассажиров и багажа. Максимальный объем груза со сложенными задними сиденьями составляет 1298 литров — на 97 литров меньше, чем у обычной версии. Полезный объем с пятью пассажирами Audi пока не раскрыл.
Линейка силовых агрегатов также повторяет обычный Q3: бензиновые и дизельные моторы, мягкий гибрид и подключаемый гибрид (e-Hybrid). Мощность варьируется от 148 л.с. до 262 л.с., а гибридная версия развивает 268 л.с. с аккумулятором 25,7 кВт·ч.
Спортбек может проехать на электротяге до 118 км по циклу WLTP, всего на 1 км меньше обычного Q3. Все варианты доступны с передним приводом или системой Quattro, внедорожники оснащены стандартной или спортивной подвеской и современными системами помощи водителю.

