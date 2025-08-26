Какие в ПУМБ тарифные пакеты для ФЛП — Finance.ua

Какие в ПУМБ тарифные пакеты для ФЛП Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

«всеМинимум», «всеОптимум», «всеПремиум», «Digital» и специальный тарифный пакет для настоящих профи в IT-сфере — пакет Coder. ПУМБ предлагает для ФЛП пять разных тарифных пакетов:и специальный тарифный пакет для настоящих профи в IT-сфере — пакет Coder.

Открытие — бесплатно. Кроме того, не взимается плата за расчетно-кассовое обслуживание за первый месяц.

Пополнение счетов безналично — бесплатно, а за пополнение наличными клиент платит от 0,1 до 0,2% от суммы пополнения в зависимости от пакета. Для пакета Coder пополнение наличными будет без комиссии.

Комиссия за снятие наличных — 1% от суммы.

Среди дополнительных сервисов, которые предлагает ПУМБ для клиентов-ФЛП, следует отметить:

микрокредитование;

оплата по QR-коду;

виртуальная корпоративная карта;

валютные торги и многое другое.

