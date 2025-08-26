Гостиничный бизнес в Закарпатье ищет нового владельца — Finance.ua
Гостиничный бизнес в Закарпатье ищет нового владельца

Гостиничный бизнес в Закарпатье ищет нового владельца
3 сентября 2025 года в электронной системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже гостиничного комплекса, принадлежащего АО «Укрстройинвестбанк», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
На торги выставлен гостиничный комплекс в курортном закарпатском поселке Поляна, известный своими минеральными источниками, бальнеологическими традициями и живописными видами Карпат.
Комплекс включает 6 эко-коттеджей общей площадью 341,9 кв. м, а именно:
  • Коттедж «А» — 52,40 кв. м
  • Коттедж «Б» — 62,70 кв.м.
  • Коттедж «В» — 62,40 кв.м.
  • Коттедж «Г» — 54,80 кв. м
  • Коттедж «Д» — 54,80 кв.м.
  • Коттедж «Е» — 54,80 кв. м
Гостиничный комплекс находится в самом центре поселка Поляна (Закарпатская обл., Свалявский район, ул. Духновича, 131а). Также в состав лота G22N027821 включен земельный участок, общей площадью 0,12 га (кадастровый номер 2124084401:05:001:0003) с целевым назначением «для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания».
Активы на продажу выставляются впервые. Более подробная информация — в публичном паспорте по ссылке.
Стартовая цена — 10,26 млн грн.
Торги пройдут по английской модели. Важно: заинтересованные инвесторы должны подать свои предложения до 20:00 02 сентября.
Подробности об условии участия в торгах — по ссылке.
Напомним, участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Укрстройинвестбанк».
По материалам:
Finance.ua
