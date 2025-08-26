Владелец OnlyFans получил рекордные дивиденды — Finance.ua

Владелец OnlyFans получил рекордные дивиденды Сегодня 07:21 — Фондовый рынок

Владелец OnlyFans получил рекордные дивиденды

Владелец онлайн-платформы OnlyFans Леонид Радвинский получил рекордные дивиденды.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Платформа OnlyFans, позволяющая авторам монетизировать свой контент напрямую через подписки, выплатила своему владельцу Леониду Радвинскому 701 млн долларов дивидендов.

Рекордная выплата фигурирует в отчетности лондонской компании Fenix ​​International Ltd., управляющей сервисом, на фоне слухов о возможной продаже бизнеса по оценке до $8 млрд, говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2024 года объем транзакций на платформе составил $7,2 млрд (против $6,6 млрд годом ранее), прибыль до налогообложения — $684 млн (+4% г/г). Количество аккаунтов авторов выросло до 4,6 млн (+13%), а количество аккаунтов подписчиков увеличилось на 24%, до 377,5 млн.

OnlyFans получает прибыль благодаря 20% комиссии со всех транзакций — от видео и фото до частных чатов, напоминает агентство.

Проживающий в США Леонид Радвинский купил контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у британцев Гая и Тима Стокели, основавших сайт в 2016 году. Платформа приобрела пиковую популярность во времена пандемии коронавируса.

За 2023 год OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому 472 млн дол. дивидендов, в результате чего за три года он получил от сайта более 1 млрд дол.

В мае сообщалось, что владелец OnlyFans ведет переговоры о продаже компании инвесторам при оценке компании в около 8 млрд дол.

