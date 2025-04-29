Налоговая подсчитала, сколько заработали украинские модели OnlyFans — Finance.ua

Налоговая подсчитала, сколько заработали украинские модели OnlyFans Сегодня 14:31 — Криминал

Налоговая подсчитала, сколько заработали украинские модели OnlyFans

Украинские модели, работающие на платформе OnlyFans, заработали 111 млн долларов за 2020−2022 годы. При этом, по данным налоговиков, модели обжалуют в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 млн грн налогов. А сумма же долга по результатам проверок составляет 14,7 млн ​​грн.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Он отметил:

сейчас продолжаются 606 налоговых проверок моделей;

запланировано еще 346 документальных проверок.

«Также мы направили 5 126 запросов налогоплательщикам. 748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода — 356 млн грн», — говорится в сообщении.

В целом, подчеркнул Кравченко, в 2020—2022 годах от размещения контента на OnlyFans получали доходы 5 435 украинцев. При этом суммарно у них было 7 036 зарегистрированных аккаунтов — ведь платформа позволяет регистрировать несколько аккаунтов на одного человека.

«Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 млн грн», — рассказал он.

Вместе с тем Кравченко отказался давать оценку ситуации, когда, с одной стороны, государство признает преступлением размещение контента, который преимущественно размещается на OnlyFans, а с другой — просит уплатить налоги с доходов, полученных от такой деятельности. Также он не пояснил, откроют ли против модели уголовное производство, если она подаст декларацию о доходах, полученных от размещения порнографического контента.

«Я не орган досудебного расследования, я — глава ГНС. У меня есть информация, что резиденты Украины получают доход, и по закону они должны платить налог. Некоторые из этих лиц зарегистрировали ФЛП и платят добровольные налоги. … Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист во всем», — подчеркнул он.

В то же время Кравченко уверен: все получившие доход субъекты хозяйствования уплатят налог. Причем «либо добровольно, либо после суда, либо после документальных проверок».

Обозреватель По материалам:

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