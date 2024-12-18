Модели OnlyFans в Украине уплатили 59 млн грн налогов, — Гетманцев — Finance.ua
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Модели OnlyFans в Украине уплатили 59 млн грн налогов, — Гетманцев

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Модели OnlyFans в Украине уплатили 59 млн грн налогов, — Гетманцев
Модели OnlyFans в Украине уплатили 59 млн грн налогов, — Гетманцев
На данный момент 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода. В частности, было уплачено 59 млн грн НДФЛ и военного сбора.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что это очень важные деньги для страны во время войны.
«Мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и взнос в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют. В дальнейшем — не совершайте ошибок», — говорится в сообщении парламентского комитета
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Также Гетманцев отметил, что будет настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации ст. 301 в повестку дня ВР.
Напомним, ранее Гетманцев рассказывал, что платный контент на интернет-платформе OnlyFans, созданный украинцами, стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое каждый год. Пользователи получают деньги, иногда — в значительных размерах. С этих средств необходимо платить налоги, нарушителям грозит штраф.
По материалам:
Finance.ua
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