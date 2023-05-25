OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году

Казна и Политика
45
OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году
OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году
Английская компания OnlyFans, которая развивает платформу подписок на эксклюзивный контент, стала крупным налогоплательщиком в Украине. Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, в 2023 году OnlyFans уплатила в бюджет Украины $620 000 так называемого «налога на Google».
В целом, по результатам поданных за I квартал 2023 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и $27,1 млн или 1,9 млрд гривен. Это только за один квартал этого года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Крупнейшие плательщики «налога на Google» в 2023 году

Напомним, «налог на Google» касается не только Google. Это налог на добавленную стоимость за поставку электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины. Уплачивать его обязаны все незарегистрированные в Украине международные интернет-компании, чей годовой объем сделок по предоставлению электронных услуг превышает 1 млн грн: Netflix, Microsoft, Meta и другие. OnlyFans также подпадает под эту категорию.
Наибольшие суммы за I квартал 2023 года, по данным Гетманцева, задекларировали:
  • Google Play,
  • Google,
  • Etsy,
  • SONY,
  • Netflix,
  • Apple,
  • META,
  • Valve Software,
  • Amazon.
По состоянию на 1 апреля 2023 г. на учете состоят 87 плательщиков, что больше на 30 лиц-нерезидентов по сравнению с количеством таких лиц зарегистрированных по состоянию на 1 апреля прошлого года.
Читайте также
Также, в 2023 году по состоянию на 24 мая международные компании уплатили НДС армии почти в 3,2 млрд гривен.
«Срок уплаты налога за I квартал 2023 года — 09.06.2023, поэтому еще ожидается уплата налога более 0,7 млрд гривен», — отметил Гетманцев.
Как сообщал в марте 2023 года, по результатам 4 квартала 2022 года международные компании уплатили 1,9 млрд грн или почти $52,1 млн «налога на Google». Это на $12,1 млн или 0,4 млрд грн больше, чем в третьем квартале 2022 года.

Почему это интересно

Хотя OnlyFans не входит тогда в топ-9 крупнейших налогоплательщиков, $620 000 для бюджета Украины, особенно во время полномасштабной войны — точно не лишние.
«С начала года она (компания OnlyFans — ред.) насчитала $620 000 налога и уплатила 23,3 млн грн в бюджет. Добавим, что сервис полностью вышел из рф и финансирует только нашу армию», — комментирует Гетманцев последние результаты «налога на Google».
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.