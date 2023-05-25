OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году — Finance.ua

OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году Сегодня 15:37 — Казна и Политика

OnlyFans уплатил $620 000 «налога на Google» в 2023 году

Английская компания OnlyFans, которая развивает платформу подписок на эксклюзивный контент, стала крупным налогоплательщиком в Украине. Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, в 2023 году OnlyFans уплатила в бюджет Украины $620 000 так называемого «налога на Google».

В целом, по результатам поданных за I квартал 2023 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и $27,1 млн или 1,9 млрд гривен. Это только за один квартал этого года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Крупнейшие плательщики «налога на Google» в 2023 году

Напомним, «налог на Google» касается не только Google. Это налог на добавленную стоимость за поставку электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины. Уплачивать его обязаны все незарегистрированные в Украине международные интернет-компании, чей годовой объем сделок по предоставлению электронных услуг превышает 1 млн грн: Netflix, Microsoft, Meta и другие. OnlyFans также подпадает под эту категорию.

Наибольшие суммы за I квартал 2023 года, по данным Гетманцева, задекларировали:

Google Play,

Google,

Etsy,

SONY,

Netflix,

Apple,

META,

Valve Software,

Amazon.

По состоянию на 1 апреля 2023 г. на учете состоят 87 плательщиков, что больше на 30 лиц-нерезидентов по сравнению с количеством таких лиц зарегистрированных по состоянию на 1 апреля прошлого года.

Также, в 2023 году по состоянию на 24 мая международные компании уплатили НДС армии почти в 3,2 млрд гривен.

«Срок уплаты налога за I квартал 2023 года — 09.06.2023, поэтому еще ожидается уплата налога более 0,7 млрд гривен», — отметил Гетманцев.

Как сообщал в марте 2023 года, по результатам 4 квартала 2022 года международные компании уплатили 1,9 млрд грн или почти $52,1 млн «налога на Google». Это на $12,1 млн или 0,4 млрд грн больше, чем в третьем квартале 2022 года.

Почему это интересно

Хотя OnlyFans не входит тогда в топ-9 крупнейших налогоплательщиков, $620 000 для бюджета Украины, особенно во время полномасштабной войны — точно не лишние.

«С начала года она (компания OnlyFans — ред.) насчитала $620 000 налога и уплатила 23,3 млн грн в бюджет. Добавим, что сервис полностью вышел из рф и финансирует только нашу армию», — комментирует Гетманцев последние результаты «налога на Google».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.