Вступил в силу закон о «налоге на Google»

Сегодня, 2 июля, вступает в силу закон 1525-IX (законопроект 4184) о совершенствовании порядка налогообложения операций по поставке нерезидентами электронных услуг.

В частности, так называемый закон о налоге на Google предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве страны и зарабатывают на сетевой рекламе, должны платить налоги в Украине.

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Изменения коснутся таких компаний как Facebook, Youtube, Viber, Netflix, Alibaba и т. п.

Документ определяет перечень электронных услуг и место их поставки, а также предусматривает, что нерезиденты попадают в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС.

В Офисе президента отметили, что изменения позволят увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. В частности, компании будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис.

При этом общая сумма от проведения соответствующих операций должна превышать 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

Кроме того, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке образовательных услуг, в том числе дистанционного обучения через Интернет.

Напомним, парламент принял во втором чтении закон о так называемом налоге на Google 3 июня. Президент Владимир Зеленский подписал документ 28 июня.