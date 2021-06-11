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«Налог на Google» повысит цены на подписки, но не на 20% — Минцифры

«Налог на Google» повысит цены на подписки, но не на 20% — Минцифры

Так называемый налог на Google в Украине уравнял условия для украинских и зарубежных компаний, поэтому отрегулирует рынок интернет-услуг. Это поможет развиваться отечественному бизнесу. А подорожание популярных сервисов вряд ли составит всю сумму НДС (20% от стоимости услуги).

Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Сегодня».

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«Сейчас сравняли условия для украинских и зарубежных компаний. То есть появилась единая и прозрачная система координат. Ведь украинские компании и так платят НДС. У нас есть очень крутые украинские компании, которые активно развиваются… Теперь условия равны. Мне кажется, это хорошо… [Иностранные] компании, скорее всего, не поднимут стоимость своих услуг на всю сумму НДС — это отрегулирует сам рынок», — сказал Федоров.

Он также уточнил, что Украина — не первая страна, которая вводит налог такого рода. По данным Федорова, уже более 80 государств ввели похожие подходы.

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Напомним, принятый Верховной Радой закон о «налоге на Google» вводит обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС.

Эксперты цифрового рынка считают, что компании полностью переложат эти затраты на конечных потребителей. То есть, по их мнению, для украинцев подорожают примерно на 20%:

  • подписки на Netflix, Apple music, Youtube music и другие видео-, кино- и музыкальные сервисы.
  • подписки на интернет-журналы и фотобанки;
  • платные приложения в Google Play или App Store, в том числе игры;
  • платные стикеры и звонки на стационарные телефоны в Viber или Skype;
  • увеличение объема облачного хранилища или места в почтовом ящике (например, Gmail);
  • доступ к базам данных;
  • доступ к интернет-телевидению;
  • услуги дистанционного обучения через интернет, где учащиеся выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически.

Продукция, которая была бесплатной, такой и останется.

По материалам Сегодня
  • i

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