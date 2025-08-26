Стоит или нет: как принять решение о возвращении на предыдущую работу — Finance.ua

Стоит или нет: как принять решение о возвращении на предыдущую работу Сегодня 14:02 — Личные финансы

Стоит или нет: как принять решение о возвращении на предыдущую работу

Предложение вернуться на предыдущую работу? Это может стать карьерным прыжком… или ловушкой. Как понять, действительно ли стоит дать бывшему работодателю еще один шанс, пишет work.ua.

Возвращение «к бывшим» называется «бумеранговым наймом». И это один из глобальных трендов рынка труда. По данным международной консалтинговой компании Korn Ferry, в марте 2025 года 35% всех наймов в США были именно «бумеранговыми» — компании брали на работу работников, ранее уже работавших там.

Этот тренд возникает из-за того, что во время кризисов бизнес сокращает штат, а когда буря утихает, нуждается в новых работниках. Поэтому периоды обновления рынка труда часто отличаются повторными наймами.

И если для мира наибольшим толчком к увольнению работников была пандемия, то в Украине — начало полномасштабного вторжения. Тогда многие работодатели сократили штат. А теперь, в условиях острого дефицита кадров, когда кандидатов на рынке не хватает, наем бывших сотрудников кажется вполне логичным решением.

Как показывают и результаты опроса Work.ua:

32% ответили, что никогда не нанимали бывших.

Более чем у половины (57%) работодателей есть опыт повторного сотрудничества с экс-коллегам, и оценивают его как позитивный.

И только 11% указали, что нанимали «бумерангов», и это была ошибка.

Преимущества

Карьерный и финансовый буст. Часто кандидатам предлагают должность и зарплату получше, чем было до увольнения. Ведь, во-первых, прошло время, рынок изменился. Во-вторых, на другом месте специалист приобрел новый опыт и навыки. Улучшение условий работы. За время вашего отсутствия у компании мог расшириться пакет бенефитов, появилась возможность работать гибридно или удаленно. Быстрая адаптация и меньше стресса. Новая работа — это изменения, а они нередко сопровождаются потерей нервных клеток. Поэтому «старое новое» место работы могут стать некой теплой ванной. А разве это плохо в условиях турбулентности? Ниже риски. Не всегда в новой компании ожидания совпадают с реальностью. А в случае «бумерангового найма» вы более или менее четко понимаете, чего ждать.

Как принять решение о возвращении на предыдущую работу

Предлагаем взвесить все за и против такого алгоритма.

Шаг 1. Вспомните причины увольнения

Запишите все пункты, заставившие вас уйти из компании. Что это было: токсичный руководитель, однообразная работа, необходимость работать сверхурочно? Однажды вы уже распрощались с этой компанией, и для этого были причины.

Шаг 2. Оцените, что поменялось у работодателя

Ключевое здесь — исчезли ли обстоятельства, которые стали причиной вашего увольнения. Возможно, токсичного руководителя уволили или появилась возможность работать по гибкому графику? Об этом можно спросить непосредственно у рекрутера или бывших коллег. Следует также учесть, не произошли ли изменения к худшему.

Шаг 3. Проверьте предложенные условия

Выгоднее ли они, чем были раньше? Соответствуют ли вашим нынешним потребностям? Иными словами, достаточно ли этого, чтобы дать компании второй шанс.

Шаг 4. Оцените дальнейшие перспективы и отбросьте психологические ловушки

Честно признайтесь себе: это возвращение пойдет на пользу вашим карьерным и жизненным целям или, вероятнее, есть способ переждать шторм в тихой гавани? Конечно же, оба варианта имеют место. Главное — осознавать собственные мотивы.

Шаг 5. Откровенно поговорите с работодателем и примите решение

Во время собеседования открыто обсудите причины предыдущего увольнения и ожидания от потенциального сотрудничества. Если рациональных преимуществ для возвращения больше, чем эмоциональных причин, и компания действительно изменилась, новое сотрудничество может оказаться выгодным.

