В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн — Finance.ua

В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд гривен.
Об этом сообщает ПФУ.
Сумма выросла на 1 млрд гривен по сравнению с предыдущим месяцем.
Пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, изменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области пошагово рассказали, как это сделать.
Отказываются оформлять или перечислять пенсию: что делать?
За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности.
По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. Тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.
