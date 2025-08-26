В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн — Finance.ua

В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн Сегодня 14:23 — Личные финансы

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд гривен.

Об этом сообщает ПФУ

Сумма выросла на 1 млрд гривен по сравнению с предыдущим месяцем.

Пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, изменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области пошагово рассказали, как это сделать.

За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности.

По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. Тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.

