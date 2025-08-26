В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн

Личные финансы
22
В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн
В августе на пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд грн
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд гривен.
Об этом сообщает ПФУ.
Читайте также
Сумма выросла на 1 млрд гривен по сравнению с предыдущим месяцем.
Пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, изменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области пошагово рассказали, как это сделать.

Отказываются оформлять или перечислять пенсию: что делать?

За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности.
По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. Тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems