В Нацбанке фиксируют усиление нехватки квалифицированных кадров в финансовом секторе — Finance.ua

В Нацбанке фиксируют усиление нехватки квалифицированных кадров в финансовом секторе Сегодня 13:30 — Личные финансы

В Нацбанке фиксируют усиление нехватки квалифицированных кадров в финансовом секторе

Национальный банк Украины фиксирует усиление нехватки квалифицированных кадров в банках и небанковских финансовых учреждениях.

Об этом в НБУ сообщили в ответ на запрос ЭП.

«Банковский сектор бесперебойно работает с начала полномасштабной войны, небанковский финансовый сектор — демонстрирует устойчивые признаки восстановления. В то же время с начала 2023 года наблюдается ощутимый рост такого риска как нехватка квалифицированных кадров. В частности, на рост этого риска указывают руководители банков и небанковских финансовых учреждений в ходе опроса НБУ о системных рисках», — сообщили в НБУ.

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Одним из факторов, влияющих на нехватку кадров в банках в НБУ, называют процесс мобилизации. В то же время, регулятор отказался называть точные данные относительно количества мобилизованных работников банков и небанковских финансовых учреждений «учитывая потенциальные риски использования этой информации разведывательными службами противника в рамках выполнения задач по оценке боевого потенциала и мобилизационного ресурса Украины».

Относительно влияния мобилизации на динамику развития экономики Украины, в Нацбанке отметили, что в настоящее время она — не единственная причина дефицита людей на рынке труда — на него приходится лишь 10 процентных пунктов сокращения численности рабочей силы.

«По оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15−70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом прежде всего из-за последствий полномасштабной войны россии против Украины. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов. Существенную роль сыграли и демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению (вклад этих факторов, по оценкам НБУ, составлял около 40 п. п.)», — объясняют в НБУ.

В то же время, по данным опросов Нацбанка, 44% предприятий называли мобилизацию весомой причиной сокращения рабочей силы, 24% называли такой причиной миграцию населения.

«Недостаток персонала неравномерно распределен по видам экономической деятельности. В 2023 году чаще ощущали нехватку кадров предприятия строительства, транспорта и добывающей промышленности. Согласно опросам, предприятия этих видов деятельности зачастую связывали нехватку работников с мобилизацией и наиболее высоко оценивали негативное влияние дефицита работников на свою деятельность» , — отмечают в Национальном банке.

Там добавляют, что наблюдается усиление диспропорций на рынке труда, то есть несоответствие между потребностями работодателей и навыками соискателей работы. При этом эти изменения, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономики.

«Для решения структурных проблем необходимы совместные мероприятия как бизнеса, так и государства. В частности, по развитию мер по интеграции ветеранов и лиц с инвалидностью в рынок труда, расширению безбарьерного доступа и адаптации на рабочем месте, обеспечению возможностей дистанционной работы и переобучения и т. д. » , — отметили в НБУ.

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Економічна Правда По материалам:

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