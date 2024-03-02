В Нацбанке дали прогноз по росту ВВП Украины в случае скорейшего вступления в ЕС — Finance.ua

В Нацбанке дали прогноз по росту ВВП Украины в случае скорейшего вступления в ЕС Сегодня 19:25 — Казна и Политика

В Нацбанке дали прогноз по росту ВВП Украины в случае скорейшего вступления в ЕС

Национальный банк Украины рассмотрел два сценария развития евроинтеграционного развития Украины. Согласно одному из них, украинская экономика может вырасти в течение десятилетия на 7%, а ВВП на одного человека в 2033 году достигнет почти $15,5 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Читайте также Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня

НБУ рассмотрел два сценария развития евроинтеграционного развития Украины, которые прежде всего отличаются полнотой и быстротой реформ:

По сценарию частичного проведения реформ экономика может расти примерно на 4% в течение десятилетия, а ВВП на одного человека в 2033 году превысит 10 тыс. долл. США. При реализации сценария скорейшей трансформации эти показатели возрастут до 7% и почти 15,5 тыс. долл. США соответственно.

«Украинская экономика постепенно восстанавливается преимущественно благодаря наверстанию потерь, вызванных полномасштабной агрессией россии. Однако устойчивый экономический рост высокими темпами возможен только при постоянном повышении уровня производительности», — говорится в сообщении.

Этому могут способствовать решительные евроинтеграционные реформы и сближение с более развитыми экономиками при сохранении макроэкономической стабильности.

«Уже сама перспектива членства в ЕС и выполнение соответствующих условий будут стимулировать экономический рост страны еще до официального ее вступления, а процесс интеграции — внешняя торговля и привлечение инвестиций, что усилит институциональную состоятельность страны», — объясняют в Нацбанке.

Это будет способствовать повышению эффективности использования ресурсного потенциала, уменьшению коррупции, углублению рыночной конкуренции.

Читайте также Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС (инфографика)

«Об этом свидетельствует опыт стран, прошедших евроинтеграционный путь. Так, в странах Центрально-Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше по сравнению с тем, если бы у них не было возможности вступления», — отмечает регулятор.

Напомним, ранее посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявляла , что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться весной. Примерных оценок, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС, нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.