Украине нужно от 6 до 11 лет, чтобы вступить в ЕС — посол Евросоюза в Австрии Сегодня 06:31 — Казна и Политика

Украине нужно от 6 до 11 лет, чтобы вступить в ЕС — посол Евросоюза в Австрии

Глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер заявил, что для вступления Украины в Евросоюз необходимо не менее 6 лет

Об этом он заявил в интервью Kleine Zeitung.

«Австрии понадобилось шесть лет, Испании — одиннадцать. Украина может быть где-то между ними», — ответил Зельмайер на вопрос о сроках присоединения Украины к ЕС.

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По его словам, благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС. Однако он подчеркнул, что Украине нужно многое еще сделать, в частности урегулировать независимость судебной системы и эффективность управления.

Напомним, депутат Европарламента Андриус ​​Кубилиус заявил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

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Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. В рамках cелф-скрининга в Минфине обработали более 7 тысяч актов ЕС.

Вступление Украины в ЕС может увеличить рост ВВП страны на 1−2%. Такой прогноз сделал британский историк и журналист Тимоти Эш, отметив, что этот шаг станет трансформационным для Украины.

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