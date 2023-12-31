Украине нужно от 6 до 11 лет, чтобы вступить в ЕС — посол Евросоюза в Австрии — Finance.ua
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Украине нужно от 6 до 11 лет, чтобы вступить в ЕС — посол Евросоюза в Австрии

Казна и Политика
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Украине нужно от 6 до 11 лет, чтобы вступить в ЕС — посол Евросоюза в Австрии
Украине нужно от 6 до 11 лет, чтобы вступить в ЕС — посол Евросоюза в Австрии
Глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер заявил, что для вступления Украины в Евросоюз необходимо не менее 6 лет
Об этом он заявил в интервью Kleine Zeitung.
«Австрии понадобилось шесть лет, Испании — одиннадцать. Украина может быть где-то между ними», — ответил Зельмайер на вопрос о сроках присоединения Украины к ЕС.
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По его словам, благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС. Однако он подчеркнул, что Украине нужно многое еще сделать, в частности урегулировать независимость судебной системы и эффективность управления.
Напомним, депутат Европарламента Андриус ​​Кубилиус заявил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.
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Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. В рамках cелф-скрининга в Минфине обработали более 7 тысяч актов ЕС.
Вступление Украины в ЕС может увеличить рост ВВП страны на 1−2%. Такой прогноз сделал британский историк и журналист Тимоти Эш, отметив, что этот шаг станет трансформационным для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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