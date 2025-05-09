Чиновница МСЭК «забыла» задекларировать имущество на 3 млн гривен — Finance.ua
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Чиновница МСЭК «забыла» задекларировать имущество на 3 млн гривен

Казна и Политика
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Чиновница МСЭК «забыла» задекларировать имущество на 3 млн гривен
Чиновница МСЭК «забыла» задекларировать имущество на 3 млн гривен
Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшей руководительнице Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) за декларирование недостоверной информации на миллионы гривен.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащих ее мужу. Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.
Кроме того, Бюро установило, что и указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.
Женщина подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366−2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Расследование продолжается, в частности, проверяется причастность подозреваемой к выдаче военнообязанным фиктивных справок об инвалидности.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.
По материалам:
Finance.ua
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