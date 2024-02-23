Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня — Finance.ua

Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС можно начать уже до июня этого года.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении

«Говорил с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Очень конкретный разговор, максимально — о наших общих интересах, всех европейцев… Обсудили с Шарлем, с господином Президентом, наши усилия по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины — утверждения государствами — членами Евросоюза. Цель абсолютно рациональная — уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс», — отметил Зеленский.

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По его словам, это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу и в то, что наше единение действительно крепнет.

Президент рассказал, что проинформировал Шарля о ситуации на украинско-польской границе и украинской инициативе немедленной встречи на границе наших представителей, Украины и Польши, а также Европейской комиссии.

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В этом контексте он выразил благодарность президенту Евросовета за поддержку, готовность приложить свои усилия для того, чтобы как можно быстрее защитить интересы европейской безопасности и вернуть всей ситуации сугубо правовой характер.

«Договариваться стоит, и предложения Украины — вполне конкретные. Я благодарен тебе, Шарль, господин Президент, за полнейшую конструктивность», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Шмыгаль заявлял ранее, что Украина должна быть готова к вступлению в Евросоюз через два года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 февраля сообщил, что уже в первой половине этого года правительство сформирует украинскую команду для переговоров по вступлению в Европейский Союз.

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Укрінформ По материалам:

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