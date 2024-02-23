Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня

Казна и Политика
5
Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня
Зеленский считает, что переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС можно начать до июня
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС можно начать уже до июня этого года.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
«Говорил с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Очень конкретный разговор, максимально — о наших общих интересах, всех европейцев… Обсудили с Шарлем, с господином Президентом, наши усилия по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины — утверждения государствами — членами Евросоюза. Цель абсолютно рациональная — уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс», — отметил Зеленский.
Читайте также
По его словам, это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу и в то, что наше единение действительно крепнет.
Президент рассказал, что проинформировал Шарля о ситуации на украинско-польской границе и украинской инициативе немедленной встречи на границе наших представителей, Украины и Польши, а также Европейской комиссии.
Читайте также
В этом контексте он выразил благодарность президенту Евросовета за поддержку, готовность приложить свои усилия для того, чтобы как можно быстрее защитить интересы европейской безопасности и вернуть всей ситуации сугубо правовой характер.
«Договариваться стоит, и предложения Украины — вполне конкретные. Я благодарен тебе, Шарль, господин Президент, за полнейшую конструктивность», — подчеркнул Зеленский.
Читайте также
Напомним, 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.
Шмыгаль заявлял ранее, что Украина должна быть готова к вступлению в Евросоюз через два года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 февраля сообщил, что уже в первой половине этого года правительство сформирует украинскую команду для переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.