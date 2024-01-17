Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины — Finance.ua

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Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины

Казна и Политика
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Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины — документом, определяющим принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро, сообщает «Европейская правда».
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«Мы уже начали работать над проектом переговорной рамки, чтобы представить его Раде в ближайшие недели», — сказала Писонеро.
Она также отметила, что Еврокомиссия оценивает последние меры, одобренные Верховной Радой, для того чтобы Украина получила окончательный зеленый свет и могла фактически начать переговоры о вступлении с ЕС.
Переговорные рамки традиционно состоят из четырех структурных частей — руководящих принципов, содержательной части, переговорных процедур и приложений.
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Несмотря на устойчивую и однородную структуру, переговорные рамки каждой страны-кандидата имеют свои особенности.
Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры по вступлению на декабрьском саммите.
В решении Еврокомиссия рекомендовала Раде принять переговорную рамку после того, как Украина выполнит четыре условия, в том числе одобрение закона о лоббировании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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