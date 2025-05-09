ЕС разрабатывает ответные меры на тарифы США на сумму 95 млрд евро — Finance.ua

ЕС разрабатывает ответные меры на тарифы США на сумму 95 млрд евро
Европейская комиссия предложила ответные меры против введенных Соединенными Штатами тарифов, которые могут затронуть импорт из США на сумму до 95 млрд евро. Предложение направлено на защиту промышленности ЕС и будет запущено в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном до 8 июля, даты окончания 90-дневной приостановки новых тарифов.
Об этом пишет Foodcom.
Продукты, потенциально подпадающие под тарифы, включают сталь, алюминий, автомобили, самолеты, машины, электронное оборудование и химикаты. Однако ЕС подчеркивает, что он все еще ищет переговорный путь разрешения спора.
Публичные консультации по предлагаемым мерам продлятся до 10 июня. В список потенциальных товаров, подпадающих под тарифы, также входят товары, важные для продовольственного сектора, включая консервы, вино, шоколад, орехи и продукты животного происхождения.
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Если меры вступят в силу, они могут существенно повлиять на международную торговлю и увеличить экспортные издержки для европейских производителей, включая компании, работающие на рынке переработки продуктов питания.
Справка Finance.ua:
- Президент Трамп ввел карательную пошлину для десятков своих торговых партнеров 2 апреля, но быстро отступил после того, как на рынке облигаций началась паника.
- Но он оставил 10-процентную глобальную пошлину, включая пошлину для Великобритании. В отличие от других стран, для Великобритании не было повышения «взаимных» пошлин, поскольку она покупает у США больше, чем продает им.
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