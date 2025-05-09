ЕС разрабатывает ответные меры на тарифы США на сумму 95 млрд евро — Finance.ua

ЕС разрабатывает ответные меры на тарифы США на сумму 95 млрд евро Сегодня 18:37 — Фондовый рынок

Европейская комиссия предложила ответные меры против введенных Соединенными Штатами тарифов, которые могут затронуть импорт из США на сумму до 95 млрд евро. Предложение направлено на защиту промышленности ЕС и будет запущено в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном до 8 июля, даты окончания 90-дневной приостановки новых тарифов.

Об этом пишет Foodcom

Продукты, потенциально подпадающие под тарифы, включают сталь, алюминий, автомобили, самолеты, машины, электронное оборудование и химикаты. Однако ЕС подчеркивает, что он все еще ищет переговорный путь разрешения спора.

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Публичные консультации по предлагаемым мерам продлятся до 10 июня. В список потенциальных товаров, подпадающих под тарифы, также входят товары, важные для продовольственного сектора, включая консервы, вино, шоколад, орехи и продукты животного происхождения.

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Если меры вступят в силу, они могут существенно повлиять на международную торговлю и увеличить экспортные издержки для европейских производителей, включая компании, работающие на рынке переработки продуктов питания.

Справка Finance.ua:

Президент Трамп ввел карательную пошлину для десятков своих торговых партнеров 2 апреля, но быстро отступил после того, как на рынке облигаций началась паника.

Но он оставил 10-процентную глобальную пошлину, включая пошлину для Великобритании. В отличие от других стран, для Великобритании не было повышения «взаимных» пошлин, поскольку она покупает у США больше, чем продает им.

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