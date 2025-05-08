Трамп анонсував першу торгову угоду після введення мит — Finance.ua

Трамп анонсував першу торгову угоду після введення мит Сьогодні 10:32 — Світ

Трамп анонсував першу торгову угоду після введення мит

Президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію щодо першої укладеної угоди після введення торгових мит.

За даними The New York Times, Трамп планує оголосити про угоду з Великою Британією. Домовленість стала б позитивним знаком для обох урядів, які прагнули угоди ще з першого терміну президента Трампа.

Очікується, що президент Трамп оголосить про те, що США укладуть торговельну угоду з Великою Британією, повідомляють три джерела, знайомі із планами.

У середу ввечері Трамп натякнув на нову торгову угоду в повідомленні в соціальних мережах, хоча й не уточнив, яка саме країна бере участь у угоді.

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«В Овальному кабінеті відбудеться важлива пресконференція з приводу великої торгівельної угоди з представниками великої і дуже поважної країни! Перша з багатьох!» — написав він.

Подробиці угоди поки що не зрозумілі. Обидві країни обговорили зниження британських мит на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків на американські технологічні компанії. Також не зрозуміло, чи була угода фактично завершена.

Інтерес Трампа до укладання торгової угоди сягає його першого терміну, коли його радники вели переговори з країною, але не дійшли остаточної угоди. Британські чиновники також розглядали торговельну угоду зі США після Brexit як спосіб компенсувати послаблення відносин із Європою. В адміністрації Байдена британські чиновники продовжували наполягати на угоді, але не досягли великого прогресу.

Для премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера торговельна угода стала б виправданням його старанного зближення з Трампом.

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Наразі адміністрація Трампа, ймовірно, близька до угод з Індією та Ізраїлем і продовжує переговори з Південною Кореєю, Японією, Вʼєтнамом та іншими країнами.

Експерти з торгівлі заявили, що Трамп, можливо, має намір оголосити про набагато більш обмежені угоди, ніж традиційні торгові угоди, які охоплюють більшу частину торгівлі між країнами і вимагають схвалення Конгресу. Історично угоди про вільну торгівлю вимагали від США понад рік для переговорів.

Угода стане першою, про яку було оголошено після того, як Трамп ввів жорсткі мита на десятки торгових партнерів США. Пізніше він тимчасово призупинив їх, щоб дозволити іншим країнам досягти угод зі Сполученими Штатами.

Угода між Сполученими Штатами та Великою Британією може стати значною перемогою для обох країн, які давно прагнуть тіснішої економічної співпраці.

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Адміністрація Трампа намагалася вмовити інші країни швидко укласти торговельні угоди зі Сполученими Штатами. Президент запровадив карне мито для десятків своїх торгових партнерів 2 квітня, але швидко відступив після того, як на ринку облігацій почалася паніка. Трамп припинив дію більшості цих мит на 90 днів, щоб Сполучені Штати могли домовитися про торгові угоди з іншими країнами.

Але він залишив 10-відсоткове глобальне мито, включаючи мито для Великої Британії. На відміну від інших країн, Велика Британія не була піддана вищим «взаємним» митам, оскільки вона купує у США більше, ніж продає їм.

На Велику Британію також поширюється 25-відсоткове мито, яке Трамп ввів на іноземну сталь, алюміній та автомобілі. Британські чиновники закликають своїх американських колег скасувати їх.

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