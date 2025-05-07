Bloomberg: Індія запропонувала США нульові мита на сталь та автозапчастини — Finance.ua

Bloomberg: Індія запропонувала США нульові мита на сталь та автозапчастини
Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на дзеркальні умови.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.
Вашингтон також закликав Індію розв’язати питання, пов’язані з Наказами про контроль якості (QCO), які він вважає нетарифним торговельним бар’єром для своїх експортних товарів, зазначили джерела. Ці обов’язкові стандарти якості, які встановлюють вимоги як для місцевих, так і для іноземних виробників, перед тим як їхня продукція з’явиться на індійському ринку, критикують за відсутність прозорості та упередженість.
Індія готова переглянути чинні QCO в таких секторах, як медичне обладнання та хімічна продукція, і запропонувала укласти з США угоду про взаємне визнання, за якою обидві країни погодяться визнавати регуляторні стандарти й практики одна одної.
Наразі незрозуміло, чи стануть ці пропозиції частиною фінальної угоди.
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