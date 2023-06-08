В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей — Finance.ua

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В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей

Личные финансы
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В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей
В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей
В Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС продолжается эвакуация людей. Автовладельцы, вынужденные передвигаться по затопленным территориям, часто теряют номерные знаки.
О том, как восстановить поврежденные или изъятые бурным течением знаки, рассказали в МВД.
«Если вы потеряли свои номерные знаки, либо они повреждены, либо их унесло течением, вы можете получить новые в сервисных центрах МВД», — говорится в сообщении.
С собой необходимо иметь:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • справку из Национальной полиции (в случае угона номерного знака).
«Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и предоставит новые номерные знаки», — отметили в МВД.

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Напомним, в Электронном кабинете водителя доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков. Продолжительность изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков заводом изготовителем — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получить индивидуальные номерные знаки автовладелец может ориентировочно через месяц и более.

Справка Finance.ua:

  • за продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно оплатить онлайн через электронный кабинет водителя;
  • при перерегистрации транспортных средств в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки, по желанию покупателей таких транспортных средств.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Finance.ua
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