В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей — Finance.ua

В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей Сегодня 17:02 — Личные финансы

В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей

В Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС продолжается эвакуация людей. Автовладельцы, вынужденные передвигаться по затопленным территориям, часто теряют номерные знаки.

О том, как восстановить поврежденные или изъятые бурным течением знаки, рассказали в МВД.

«Если вы потеряли свои номерные знаки, либо они повреждены, либо их унесло течением, вы можете получить новые в сервисных центрах МВД», — говорится в сообщении.

С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

справку из Национальной полиции (в случае угона номерного знака).

«Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и предоставит новые номерные знаки», — отметили в МВД.

Напомним, в Электронном кабинете водителя доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков. Продолжительность изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков заводом изготовителем — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получить индивидуальные номерные знаки автовладелец может ориентировочно через месяц и более.

Справка Finance.ua:

за продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно оплатить онлайн через электронный кабинет водителя;

при перерегистрации транспортных средств в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки, по желанию покупателей таких транспортных средств.

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