В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей — Finance.ua

В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей
В Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС продолжается эвакуация людей. Автовладельцы, вынужденные передвигаться по затопленным территориям, часто теряют номерные знаки.
О том, как восстановить поврежденные или изъятые бурным течением знаки, рассказали в МВД.
«Если вы потеряли свои номерные знаки, либо они повреждены, либо их унесло течением, вы можете получить новые в сервисных центрах МВД», — говорится в сообщении.
С собой необходимо иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- справку из Национальной полиции (в случае угона номерного знака).
«Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и предоставит новые номерные знаки», — отметили в МВД.
Читайте также: Новые номерные знаки в Украине: что нужно знать
Напомним, в Электронном кабинете водителя доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков. Продолжительность изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков заводом изготовителем — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получить индивидуальные номерные знаки автовладелец может ориентировочно через месяц и более.
Справка Finance.ua:
- за продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно оплатить онлайн через электронный кабинет водителя;
- при перерегистрации транспортных средств в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки, по желанию покупателей таких транспортных средств.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
Поделиться новостью