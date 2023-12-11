В МВД объяснили, кого не будут наказывать за нарушение комендантского часа — Finance.ua

В МВД объяснили, кого не будут наказывать за нарушение комендантского часа
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект № 10 195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
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Законопроект предусматривает ответственность за нарушение комендантского часа — штрафы в размере от 8500 до 17 000 гривен. За повторное нарушение сумма увеличится вдвое.
Для бизнеса штрафы от 51 000 до 102 000 грн, а за повторное нарушение в течение года штраф растет до 170 000 или 340 000 грн.
Не будут наказывать за нарушение комендантского часа, если человек:
- направляется в укрытия во время воздушной тревоги (или выходит из них);
- оказывает медицинскую или медицинскую помощь;
- сопровождает раненых или тяжелобольных;
- находится на улице в состоянии крайней нужды;
- осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества.
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Напомним, ранее в Киеве изменили формат пропусков на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Новые документы вступили в силу с 25 сентября.
Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими могли пользоваться только непосредственно работающие в секторах безопасности и обороны, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.
Также в октябре в Кировоградской области приняли решение изменить время комендантского часа с 1 ноября. Теперь жителям запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00.
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