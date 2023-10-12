34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа

Казна и Политика
39
34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа
34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа
Правоохранители вместе с народными депутатами наработали законопроект, которым предусматривается существенное повышение штрафов за нарушение работы развлекательных заведений во время комендантского часа.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что законопроектом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц-предпринимателей за работу, в частности, ночных заведений, ресторанов во время комендантского часа.
Читайте также
Клименко рассказал, что они законодателям предложили установить штрафы владельцам таких заведений, которые работают во время комендантского часа.
«Это будет касаться административного наказания именно владельцев. Мы предлагаем, чтобы эти штрафы составляли: 34−170 тысяч гривен, если такие нарушения были совершены впервые, а если повторно в течение года, то штраф предлагается в размере 340−680 тысяч гривен», — сообщил министр внутренних дел в эфире телемарафона.
Клименко полагает, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит эти предложения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.