34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа — Finance.ua

34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа Сегодня 12:15 — Казна и Политика

34 тысячи гривен: в МВД высказались о повышении штрафов за нарушение комендантского часа

Правоохранители вместе с народными депутатами наработали законопроект, которым предусматривается существенное повышение штрафов за нарушение работы развлекательных заведений во время комендантского часа.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что законопроектом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц-предпринимателей за работу, в частности, ночных заведений, ресторанов во время комендантского часа.

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Клименко рассказал, что они законодателям предложили установить штрафы владельцам таких заведений, которые работают во время комендантского часа.

«Это будет касаться административного наказания именно владельцев. Мы предлагаем, чтобы эти штрафы составляли: 34−170 тысяч гривен, если такие нарушения были совершены впервые, а если повторно в течение года, то штраф предлагается в размере 340−680 тысяч гривен», — сообщил министр внутренних дел в эфире телемарафона.

Клименко полагает, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит эти предложения.

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УНІАН По материалам:

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