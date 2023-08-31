В Киеве вводятся новые пропуска на авто для передвижения по городу во время комендантского часа — Finance.ua

В Киеве вводятся новые пропуска на авто для передвижения по городу во время комендантского часа Сегодня 11:43 — Личные финансы

В Киеве меняют формат пропусков на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Новые документы начнут действовать с 25 сентября, а оформить их можно уже с понедельника 4 сентября.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации 31 августа.

«С 25 сентября в Киеве вводятся пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка», — говорится в сообщении.

Пропуск старого образца должен быть возвращен в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими могли пользоваться только непосредственно граждане, работающие в секторах безопасности и обороны, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

«Напоминаю, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных. Жителям и гостям города Киева напоминаю — комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Будьте сознательны. и не нарушайте правила», — заявил Попко.

Справка Finance.ua:

свободное перемещение во время комендантского часа разрешено только тем, у кого есть специальный пропуск. В других случаях за отказ от исполнения законного распоряжения или требования правоохранителей гражданам грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест на 15 суток. Если человек оказывает сопротивление, то может получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен, или лишение свободы до пяти лет;

Также ранее сообщалось, что с сентября власти Киева разрешили продлить время работы ресторанов в столице до 23:00.



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