Более 21 тысячи гривен при одном условии: кто из военных имеет право на выплату пособия — Finance.ua

Более 21 тысячи гривен при одном условии: кто из военных имеет право на выплату пособия Сегодня 09:38 — Личные финансы

Более 21 тысячи гривен при одном условии: кто из военных имеет право на выплату пособия

Бойцы, служащие в Вооруженных Силах Украины, имеют право не только на месячное денежное довольствие. Дополнительные средства они могут получить за первый контракт.

На размер такого начисления будет влиять звание, которое будет иметь военнослужащий, как указано в постановлении «О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц». Максимальную выплату получат лица офицерского состава.

Размер ЕДП в 2023 году составит:

лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (21 472 грн);

лицам сержантского и старшинского состава — девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (24 156 грн);

лицам офицерского состава — десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (26 840 грн).

Лица, имеющие право на выплату пособия:

бойцы, принимаемые на должности рядового состава сроком 3 года;

военные, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;

лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком 1 год и более;

военнослужащие, которые подписали контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на сержантские и старшинские должности, военные офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений и военных кафедр, при условии начала выполнения обязанностей по этим должностям.

Каковы критерии для получения начисления

Документы, необходимые для выплаты — рапорт командира и документ о назначении на должность. Однако есть еще 2 условия, а именно: военный получит только тогда пособие, если первый контракт вступил в силу и боец ​​начал выполнять свои обязанности по должности на основании приказа.

В то же время бойцы, которые учатся в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, военных колледжах или учебных частях, получат выплаты в случае заключения первого контракта после окончания учебы.

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