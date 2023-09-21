В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает — Finance.ua
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В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает

Финтех и Карты
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В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает
В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает
monobank запустил сервис ПРРО для выдачи фискальных чеков, учета товара, дистанционного управления и приема оплат check by.
С 1 октября в Украину возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Накануне этого monobank разработал ПРРО check by mono, с помощью которого можно будет выдавать чеки, управлять продажами и вести учет своих товаров или услуг.

В процессе использования ПРРО можно будет выбрать удобный способ приема оплат:

  • платежный терминал за 819 грн/мес.;
  • tap to mono (терминал в смартфоне) за 180 грн/мес.;
  • QR-код или интернет-эквайринг за 180 грн/мес.
За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составит 1,3%, с иностранных — 2%.

Чтобы подключить, нужно:

  • ФЛП в mono;
  • номер телефона;
  • оставить заявку на странице сервиса.

Справка Finance.ua:

  • monobank приобрел сервис по бронированию столиков в заведениях TakeUsEat. Теперь он станет частью экосистемы expirenza by mono;
  • monobank реализовал функцию заказа доставки пластиковой карты за границу через мобильное приложение;
  • monobank не планирует добавлять Bitcoin в качестве опции оплаты для своих услуг.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
dev.ua
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