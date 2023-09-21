В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает — Finance.ua

В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает Сегодня 16:02 — Финтех и Карты

В monobank запустили программное РРО check by. Как оно работает

monobank запустил сервис ПРРО для выдачи фискальных чеков, учета товара, дистанционного управления и приема оплат check by.

С 1 октября в Украину возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Накануне этого monobank разработал ПРРО check by mono, с помощью которого можно будет выдавать чеки, управлять продажами и вести учет своих товаров или услуг.

В процессе использования ПРРО можно будет выбрать удобный способ приема оплат:

платежный терминал за 819 грн/мес.;

tap to mono (терминал в смартфоне) за 180 грн/мес.;

QR-код или интернет-эквайринг за 180 грн/мес.

За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составит 1,3%, с иностранных — 2%.

Чтобы подключить, нужно:

ФЛП в mono;

номер телефона;

оставить заявку на странице сервиса.

Справка Finance.ua:

monobank приобрел сервис по бронированию столиков в заведениях TakeUsEat. Теперь он станет частью экосистемы expirenza by mono;

monobank реализовал функцию заказа доставки пластиковой карты за границу через мобильное приложение;



monobank не планирует добавлять Bitcoin в качестве опции оплаты для своих услуг.



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