В МОН ответили, имеет ли студент право на возмещение оплаты за обучение после получения гранта — Finance.ua
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В МОН ответили, имеет ли студент право на возмещение оплаты за обучение после получения гранта

Личные финансы
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В МОН ответили, имеет ли студент право на возмещение оплаты за обучение после получения гранта
В МОН ответили, имеет ли студент право на возмещение оплаты за обучение после получения гранта, Фото: freepik
В 2024 году Министерство образования и науки ввело государственные гранты для студентов, успешно сдавших НМТ и поступивших на платную форму обучения. Если студент уже оплатил первый год, и эта сумма превышает размер гранта, возврат средств не предусмотрен.
Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона «Единые новости».

Срок действия гранта

По его словам, гранты действуют 4 года. Денежные средства зачисляются на первый год, а грант переходит на контрактный счет в следующем году.
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Если стоимость контракта 40 тысяч, то сумма за 4 года — 160 тысяч гривен. Если студент получил 15 тысяч гранта, а 40 тысяч за первый год уже уплачено, то они переходят на следующий. А в следующем будет еще 15. То есть таким образом большая часть уже будет оплачена.
Замминистра рассказал, что возврат средств не предусмотрен, ведь они — целевые, то есть рассчитаны только на оплату обучения.
Кроме того, студент может перевестись в другой вуз в рамках одной специальности, если он завершил первый курс.
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«Перевод запрещен во время первого года обучения. Если человек хочет перевестись в следующий каникулярный период в другое заведение, то это абсолютно не проблема. Он тогда „берет с собой“ грант», — рассказал Михаил Винницкий.
Также он предположил, что в этом году гранты на обучение получат 16 тысяч студентов.
«Сейчас отправлено 14,5 тысячи уведомлений. Есть разные технические моменты. Я думаю, что до конца недели уведомления о грантах получат уже все», — отметил замминистра образования.
Напомним, через приложение «Дія» около 17 тысяч поступающих уже получили гранты на обучение в вузах.
По материалам:
Українська правда
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