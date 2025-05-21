В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело — Finance.ua

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В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело

Технологии&Авто
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В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело
В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело
Производство электромобилей на пороге очередного кризиса.
Об этом сообщает Укравтопром.
Мировая автомобильная промышленность сталкивается с кризисом поставок в производстве электродвигателей из-за ограничения Китаем экспорта редкоземельных элементов, необходимых для постоянных магнитов, используемых в электромобилях и других технологиях, пишет Automobilwoche.
Напомним, Китай, контролирующий 90% мирового производства постоянных магнитов и почти всю цепочку переработки редкоземельных элементов, остановил экспорт ключевых материалов более чем на месяц на фоне роста торговой напряженности с США.
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Мнения экспертов

Эксперты предупреждают, что у европейских и американских поставщиков есть лишь 4−6 недель запасов, а готовых модулей уже не хватает, что может привести к остановке производства в середине июня. Этот дефицит может серьезно помешать наращиванию электромобильности в Европе и считается даже более критичным, чем кризис чипов 2021—2022 годов.
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Ранее мы писали, что в течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 50%.

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Кстати, напомним, что Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра автомобилей в Украине. Контроль за соблюдением процедуры усилят, а ее стоимость вырастет. Соответствующее постановление Кабинета Министров № 286 вступило в силу с 19 мая.
Согласно постановлению, процедура прохождения техосмотра изменится. Теперь проверка будет максимально прозрачной и не оставит шансов для злоупотреблений или фиктивных документов. Особое внимание уделят исправности светотехники: фар, габаритов, поворотников и стоп-сигналов.
Цены на техосмотр с 1 июня
  • Легковые авто и грузовики до 3,5 т — с 1050 до 1700 грн.
Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, владельцу грозят штрафы, запрет эксплуатации авто, аннулирование лицензии для перевозчиков и невозможность выезда за границу на собственном авто.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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