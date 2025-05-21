В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело — Finance.ua

В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

В мире назревает кризис электрокаров: в чем дело

Производство электромобилей на пороге очередного кризиса.

Об этом сообщает Укравтопром

Мировая автомобильная промышленность сталкивается с кризисом поставок в производстве электродвигателей из-за ограничения Китаем экспорта редкоземельных элементов, необходимых для постоянных магнитов, используемых в электромобилях и других технологиях, пишет Automobilwoche.

Напомним, Китай, контролирующий 90% мирового производства постоянных магнитов и почти всю цепочку переработки редкоземельных элементов, остановил экспорт ключевых материалов более чем на месяц на фоне роста торговой напряженности с США.

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Мнения экспертов

Эксперты предупреждают, что у европейских и американских поставщиков есть лишь 4−6 недель запасов, а готовых модулей уже не хватает, что может привести к остановке производства в середине июня. Этот дефицит может серьезно помешать наращиванию электромобильности в Европе и считается даже более критичным, чем кризис чипов 2021—2022 годов.

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Ранее мы писали , что в течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составляли 27% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 50%.

с 19 мая. Кстати, напомним, что Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра автомобилей в Украине. Контроль за соблюдением процедуры усилят, а ее стоимость вырастет. Соответствующее постановление Кабинета Министров № 286 вступило в силу

Согласно постановлению, процедура прохождения техосмотра изменится. Теперь проверка будет максимально прозрачной и не оставит шансов для злоупотреблений или фиктивных документов. Особое внимание уделят исправности светотехники: фар, габаритов, поворотников и стоп-сигналов.

Цены на техосмотр с 1 июня

Легковые авто и грузовики до 3,5 т — с 1050 до 1700 грн.

Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, владельцу грозят штрафы, запрет эксплуатации авто, аннулирование лицензии для перевозчиков и невозможность выезда за границу на собственном авто.

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